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00:56 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Манджукича принес «Ювентусу» победу над «Ромой»

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Туринский «Ювентус» обыграл «Рому» в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, в составе которых единственный гол забил Марио Манджукич (35-я минута).

«Ювентус», не потерпевший ни одного поражения в текущем сезоне серии А, возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея в своем активе 49 очков. «Рома» (24 балла) находится на десятом месте.

Во время загрузки произошла ошибка.
Ювентус 1:0
Первый тайм: 1:0
Рома
22.12.2018, 22:30 основной раунд: 17-й тур Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Эузебио Ди Франческо
Голы
35′ Марио Манджукич (М. Де Шильо) 17
Составы
Войчех Щенсны 1
Алекс Сандру 12
Маттиа Де Шильо 2
Джорджо Кьеллини 3
Леонардо Бонуччи 19
Блез Матюиди 14
Родриго Бентанкур 30
Марио Манджукич 17
Криштиану Роналду 7
71′ Миралем Пьянич 5
Эмре Джан 23
80′ Пауло Дибала 10
Дуглас Коста 11
1 Робин Ольсен
18 Давиде Сантон
11 Александр Коларов
20 Федерико Фасио
44 Константинос Манолас
22 Николо Дзаньоло 90+5′
14 Патрик Шик 81′
4 Бриан Кристанте
24 Алессандро Флоренци 45′
34 Джастин Клайверт
17 Дженгиз Юндер 71′
8 Диего Перотти
42 Стивен Н`Зонзи 79′ 40′
9 Эдин Джеко
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 4
13 Угловые 2
9 Фолы 12
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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