Гол Манджукича принес «Ювентусу» победу над «Ромой»

Встреча, состоявшаяся в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, в составе которых единственный гол забил Марио Манджукич (35-я минута).

«Ювентус», не потерпевший ни одного поражения в текущем сезоне серии А, возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея в своем активе 49 очков. «Рома» (24 балла) находится на десятом месте.