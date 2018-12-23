Гол Манджукича принес «Ювентусу» победу над «Ромой»
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Туринский «Ювентус» обыграл «Рому» в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Туринский «Ювентус» обыграл «Рому» в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, в составе которых единственный гол забил Марио Манджукич (35-я минута).
«Ювентус», не потерпевший ни одного поражения в текущем сезоне серии А, возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея в своем активе 49 очков. «Рома» (24 балла) находится на десятом месте.
|Массимилиано Аллегри
|Эузебио Ди Франческо
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|4
|13
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Давиде Масса (Италия)