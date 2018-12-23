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09:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Погба: Хочу поблагодарить Моуринью за все выигранные трофеи с «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после победы в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Кардифф Сити» (5:1) прокомментировал увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера клуба.

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Источник: Reuters

«Я знаю, вы ждёте чего-нибудь о Моуринью, о сегодняшнем результате. Очевидно, что мы очень довольны результатом. Мы сыграли хорошо, отлично выступила вся команда, и я знаю, о чем вы хотите спросить меня.

С Жозе мы выигрывали трофеи, и я хочу поблагодарить его за это. Не всё складывалось хорошо, но мы завоёвывали трофеи, благодаря чему становились лучше, в том числе как личности. Но всё это в прошлом. Я хочу поблагодарить Жозе, — приводит слова Погба Manchester Evening News.

Напомним, после увольнения Моуринью «Манчестер Юнайтед» возглавил Уле-Гуннар Сульшер.

«Манчестер Юнайтед», набрав 29 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре «красные дьяволы» на домашнем стадионе сыграют с «Хаддерсфилд Таун». Встреча состоится 26 декабря и начнётся в 18:00 мск.

Кардифф Сити 1:5
Первый тайм: 1:3
Манчестер Юнайтед
22.12.2018, 20:30 основной раунд: 18-й тур Cardiff City Stadium
Главные тренеры
Нил Уорнок Уле Гуннар Сульшер
Голы
38′ Виктор Камараса 21
10 Маркус Рэшфорд 4′
21 Андер Агуэра Эррера (П. Погба) 29′
11 Антони Марсьяль (Дж. Лингард) 41′
14 Джесси Лингард 57′
14 Джесси Лингард (П. Погба) 90′
Составы
Нил Этеридж 1
Шон Моррисон 4
Брюно Экуэле Манга 5
79′ Грег Каннингем 18
Сол Бамба 22
Каллум Патерсон 13
Виктор Камараса 21
Джош Мерфи 11
61′ Гарри Артер 7
Кеннет Зохоре 10
58′ 83′ Арон Гюннарссон 17
Джо Раллс 8
74′ Джуниор Хойлетт 33
Кадим Харрис 23
1 Давид де Хеа
2 Виктор Линделеф
4 Фил Джоунс
23 Люк Шоу 35′
6 Поль Погба
18 Эшли Янг
21 Андер Агуэра Эррера
14 Джесси Лингард
31 Неманья Матич 87′
15 Андреас Перейра
10 Маркус Рэшфорд 79′
17 Фред
11 Антони Марсьяль 87′
27 Маруан Феллаини
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 17
3 Удары в створ 9
4 Угловые 7
13 Фолы 13
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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