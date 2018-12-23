Погба: Хочу поблагодарить Моуринью за все выигранные трофеи с «МЮ»

«Я знаю, вы ждёте чего-нибудь о Моуринью, о сегодняшнем результате. Очевидно, что мы очень довольны результатом. Мы сыграли хорошо, отлично выступила вся команда, и я знаю, о чем вы хотите спросить меня.

С Жозе мы выигрывали трофеи, и я хочу поблагодарить его за это. Не всё складывалось хорошо, но мы завоёвывали трофеи, благодаря чему становились лучше, в том числе как личности. Но всё это в прошлом. Я хочу поблагодарить Жозе, — приводит слова Погба Manchester Evening News.