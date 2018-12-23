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10:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» установил рекорд чемпионата Италии, победив в 16-м матче из 17-ти

«Ювентус» обыграл «Рому» в матче 17-го тура чемпионата Италии.

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Источник: Reuters

Туринцы одержали 16-ю победу в 17-ти играх при одной ничьей.

Тем самым «Юве» установил рекорд серии А. Команда оторвалась от «Наполи» на 8 очков.

Ювентус 1:0
Первый тайм: 1:0
Рома
22.12.2018, 22:30 основной раунд: 17-й тур Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Эузебио Ди Франческо
Голы
35′ Марио Манджукич (М. Де Шильо) 17
Составы
Войчех Щенсны 1
Алекс Сандру 12
Маттиа Де Шильо 2
Джорджо Кьеллини 3
Леонардо Бонуччи 19
Блез Матюиди 14
Родриго Бентанкур 30
Марио Манджукич 17
Криштиану Роналду 7
71′ Миралем Пьянич 5
Эмре Джан 23
80′ Пауло Дибала 10
Дуглас Коста 11
1 Робин Ольсен
18 Давиде Сантон
11 Александр Коларов
20 Федерико Фасио
44 Константинос Манолас
22 Николо Дзаньоло 90+5′
14 Патрик Шик 81′
4 Бриан Кристанте
24 Алессандро Флоренци 45′
34 Джастин Клайверт
17 Дженгиз Юндер 71′
8 Диего Перотти
42 Стивен Н`Зонзи 79′ 40′
9 Эдин Джеко
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 4
13 Угловые 2
9 Фолы 12
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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