«Ювентус» установил рекорд чемпионата Италии, победив в 16-м матче из 17-ти
«Ювентус» обыграл «Рому» в матче 17-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» обыграл «Рому» в матче 17-го тура чемпионата Италии.
Туринцы одержали 16-ю победу в 17-ти играх при одной ничьей.
Тем самым «Юве» установил рекорд серии А. Команда оторвалась от «Наполи» на 8 очков.
|Массимилиано Аллегри
|Эузебио Ди Франческо
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|4
|13
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Давиде Масса (Италия)