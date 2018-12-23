Боснийский полузащитник Граховац возвращается в «Астану»
Боснийский полузащитник «Астаны» Срджан Граховац, выступающий на правах аренды за хорватскую «Риеку», возвращается в столичную команду, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на haber.ba.
Боснийский полузащитник «Астаны» Срджан Граховац, выступающий на правах аренды за хорватскую «Риеку», возвращается в столичную команду, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на haber.ba.
Отмечается, что футболистом долго был недоволен тренер, и теперь он возвращается в «Астану», где хочет набрать форму.
Напомним, 26-летний Граxовац в феврале текущего года был отдан хорватской «Риеке» до конца декабря 2018 года.
Он является игроком национальной сборной Боснии и Герцеговины, в чемпионате Казахстана в составе «Астаны» провел 26 матчей и забил восемь мячей.