Как журналист сорвал украинскому тренеру переговоры с «Кайратом»

Виновник попросил у тренера, возглавляющего ФК «Заря» прощение, рассказав об этой истории в своем «Твиттере».

«Хочу извиниться перед Юрием Вернидубом. Что сорвал солидный контракт с “Кайратом”. Жаль, что из-за моего поста досталось от Евгения Геллера за тайные переговоры и пришлось отменить согласованную встречу. Стоит отпустить ситуацию. Казахстанская щедрость не главное. В “Заре” тренера уважают, это куда важнее», — написал журналист.