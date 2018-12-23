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10:30 (мск), источник: Vesti.kz

Как журналист сорвал украинскому тренеру переговоры с «Кайратом»

Алматинский «Кайрат» мог возглавить 52-летний украинский специалист Юрий Вернидуб, но его переговоры сорвал журналист журналист телеканала «Футбол 1/ Футбол 2» Игорь Бурбас, передает sportarena.com.

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Виновник попросил у тренера, возглавляющего ФК «Заря» прощение, рассказав об этой истории в своем «Твиттере».

«Хочу извиниться перед Юрием Вернидубом. Что сорвал солидный контракт с “Кайратом”. Жаль, что из-за моего поста досталось от Евгения Геллера за тайные переговоры и пришлось отменить согласованную встречу. Стоит отпустить ситуацию. Казахстанская щедрость не главное. В “Заре” тренера уважают, это куда важнее», — написал журналист.

Напомним, что в это межсезоньк «Кайрат» возглавил 30-летний белорусский специалист Алексей Шпилевский.

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