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10:38 (мск), источник: Советский спорт

Радамель Фалькао: «Монако» требуются приобретения

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао прокомментировал игру своей команды в текущем сезоне.

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Источник: Reuters

«Надеюсь, в январе клуб подпишет новичков. Это ужасно. Мы сейчас играем резервным составом, который не справляется с давлением. Нам требуются приобретения», —цитирует Фалькао AFP.

В 18-м туре лиги 1 «Монако» дома проиграла аутсайдеру чемпионата «Генгаму» со счетом 0:2.

«Монако» потерпел второе поражение кряду, 11-е — в сезоне и занимает 19-е место в турнирной таблице. В следующем туре монегаски 13 января на выезде сыграют с «Марселем».

Монако 0:2
Первый тайм: 0:0
Генгам
22.12.2018, 23:00 основной раунд: 19-й тур Stade Louis II
Главные тренеры
Тьерри Анри Жослен Гурвеннек
Голы
11 Маркус Тюрам 68′
26 Нолан Ру 75′
Составы
Диего Бенальо 16
81′ Камиль Глик 25
Бенуа Бадиашиле 32
Беньямин Хенрикс 39
Жулиан Бьянкон 41
Юри Тилеманс 8
25′ Ромен Февр 33
Мусса Силла 34
Радамель Фалькао 9
73′ Юссеф Аит Беннассер 15
Адама Траоре 11
60′ Софьян Диоп 36
Самюэль Грансир 29
16 Марк-Орель Кайар
2 Жордан Икоко 14′
5 Педру Ребошу 26′
20 Феликс Эбоа Эбоа
29 Кристоф Кербрат
6 Лебоганг Фири
24 Маркюс Коко
11 Маркус Тюрам
7 Людовик Блас 78′
18 Гессума Фофана 78′
22 Этьен Дидо 85′
23 Ронни Роделен
9 Александр Менди 62′
26 Нолан Ру 90+2′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 9
2 Удары в створ 3
8 Угловые 6
19 Фолы 15
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Франк Шнайдер (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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