Радамель Фалькао: «Монако» требуются приобретения
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао прокомментировал игру своей команды в текущем сезоне.
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао прокомментировал игру своей команды в текущем сезоне.
«Надеюсь, в январе клуб подпишет новичков. Это ужасно. Мы сейчас играем резервным составом, который не справляется с давлением. Нам требуются приобретения», —цитирует Фалькао AFP.
В 18-м туре лиги 1 «Монако» дома проиграла аутсайдеру чемпионата «Генгаму» со счетом 0:2.
«Монако» потерпел второе поражение кряду, 11-е — в сезоне и занимает 19-е место в турнирной таблице. В следующем туре монегаски 13 января на выезде сыграют с «Марселем».
|Тьерри Анри
|Жослен Гурвеннек
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|6
|19
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Франк Шнайдер (Франция)