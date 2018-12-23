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12:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Азар признан спортсменом 2018 года в Бельгии

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар стал спортсменом 2018 года в своей стране по результатам голосования спортивных журналистов, сообщает HLN.

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Источник: Reuters

В голосовании 27-летний бельгийский футболист опередил чемпиона Европы по лёгкой атлетике, марафонца Коэна Нэрта и призёра зимних Олимпийских игр, конькобежца Барта Свингса. Азар стал третьим футболистом за последние 5 лет, удостоившимся этой награды. Ранее лучшими спортсменами года в Бельгии признавались Тибо Куртуа (2014) и Кевин де Брёйне (2015).

На минувшим чемпионате мира—2018 Азар вместе со сборной Бельгии завоевал бронзовые медали турнира. В матче за третье место бельгийская команда обыграла сборную Англии со счётом 2:0.

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