Азар признан спортсменом 2018 года в Бельгии

В голосовании 27-летний бельгийский футболист опередил чемпиона Европы по лёгкой атлетике, марафонца Коэна Нэрта и призёра зимних Олимпийских игр, конькобежца Барта Свингса. Азар стал третьим футболистом за последние 5 лет, удостоившимся этой награды. Ранее лучшими спортсменами года в Бельгии признавались Тибо Куртуа (2014) и Кевин де Брёйне (2015).