Азар признан спортсменом 2018 года в Бельгии
Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар стал спортсменом 2018 года в своей стране по результатам голосования спортивных журналистов, сообщает HLN.
Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар стал спортсменом 2018 года в своей стране по результатам голосования спортивных журналистов, сообщает HLN.
В голосовании 27-летний бельгийский футболист опередил чемпиона Европы по лёгкой атлетике, марафонца Коэна Нэрта и призёра зимних Олимпийских игр, конькобежца Барта Свингса. Азар стал третьим футболистом за последние 5 лет, удостоившимся этой награды. Ранее лучшими спортсменами года в Бельгии признавались Тибо Куртуа (2014) и Кевин де Брёйне (2015).
На минувшим чемпионате мира—2018 Азар вместе со сборной Бельгии завоевал бронзовые медали турнира. В матче за третье место бельгийская команда обыграла сборную Англии со счётом 2:0.