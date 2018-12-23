«Чтобы получить такой срок, нужно совершить убийство или ограбление банка». Три года без Йозефа Блаттера

Источник: Матч ТВ

Коротко о главном

27 мая 2015 года, накануне очередного Конгресса ФИФА в Цюрихе, швейцарская полиция по представлению ФБР арестовала семерых высокопоставленных функционеров ФИФА, обвинив их в системной коррупции.

29 мая Йозеф Блаттер, несмотря на разгорающийся скандал, был в очередной раз избран президентом ФИФА, но уже 2 июня объявил об уходе с должности.

25 сентября швейцарское Федеральное бюро юстиции возбудило против Блаттера дело, обвинив его в незаконных выплатах главе УЕФА Мишелю Платини. Но это был только повод, суть претензий много глубже: широкомасштабная коррупция во вверенной ему организации, включая мошенничество, рэкет и отмывание денег.

8 октября Комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера от любой деятельности, связанной с футболом, на 90 дней. 23 ноября дело против него открыла Арбитражная палата комитета по этике ФИФА. А 21 декабря — закрыла, выписав тотальный бан на восемь лет. В феврале 2016 года Апелляционный комитет ФИФА сократил срок до шести…

Старого волка Блаттера нейтрализовали по ускоренной программе. Обложили со всех сторон, загнали за флажки и приказали сидеть тихо. Примерно так он последние три года и делает.

«Не понимаю, за что наказан» «Я потерял веру в нашу организацию, когда органы юстиции США представили ФИФА как мафиозную структуру. По швейцарским законам, чтобы отстранить кого-либо на восемь лет, нужно совершить убийство или ограбление банка. Я провел в ФИФА 40 лет. Меня не беспокоят разговоры о прошлом, поскольку оно получилось более успешным для меня, чем будущее. И я не понимаю, за что наказан».

За три года понимания у Блаттера точно не добавилось. Он проводит время в своем доме и не покидает пределов Швейцарии, опасаясь ареста: американцы, судя по всему, понавыписывали ордеров на годы вперед, ловушка может захлопнуться в любой момент.

В июне, правда, экс-президент ФИФА по специальному приглашению посетил два матча чемпионата мира-2018, но тут его душенька была абсолютно спокойна: уж из России-то в Штаты такому важному человеку выдачи точно нет. Здесь он как дома…

«Матч ТВ» вспоминает, чем запомнился Йозеф Блаттер, правивший мировым футболом 17 лет и 4 месяца.

Проекты: топ-5

Обеспечил футбол деньгами. В 1998-м, когда Блаттер принял ФИФА, она имела минусовой баланс (20 миллионов швейцарских франков). В 2015-м финансовый резерв составлял примерно 1,5 миллиарда долларов.

Сделал ставку на нефутбольные регионы. При нем чемпионаты мира прошли в забытых футбольным богом Японии/Корее (2002) и ЮАР (2010). Еще один «блаттеровский» турнир состоится в Катаре (2022).

Концептуальной основой для воплощения проекта стал принцип чередования континентов: 2002 — Азия, 2006 — Европа (Германия), 2010 — Африка, 2014 — Южная Америка (Бразилия), 2018 — Европа (Россия), 2022 — Азия, 2026 — Америка (США/Канада/Мексика).

Упорядочил правила натурализации. «Блаттеровские» правила определения и смены футбольного гражданства подразумевают, что нужно иметь к стране, за которую хочет выступать футболист, хоть какое-то отношение. Как минимум прожить в ней несколько лет. Поток футбольных репатриантов (в основном из Бразилии в Азию) с помощью этих мер удалось резко ограничить.

Легализовал дополнительного рефери. С 2009 года непременными участниками матчей под эгидой ФИФА стали арбитры, располагающиеся за линией ворот.

Избавился от «правила золотого гола». Одно из самых глупых изобретений ФИФА (прекращение матча после гола в овертайме) пало от рук Блаттера. В 2002 году «золото» заменили на «серебро», дав проигрывающей команде шанс на спасение до конца мини-тайма, однако спустя два года и эта мера ушла в прошлое.

Прожекты: топ-10

1993. Будучи генсеком ФИФА при Жоао Авеланже, предложил разбить футбольный матч не на два тайма, а на четыре четверти. Исполнил, стало быть, адресный реверанс: в 1994-м чемпионат мира должен был состояться (и состоялся) в США, а в американском футболе принят схожий тайминг: 4 отрезка по 15 минут.

1999. В самом начале своего первого срока выступил с идеей проводить чемпионаты мира раз в два года, чтобы вернуть матчам национальных сборных приоритет над играми клубов. Идея прожила недолго.

2004. Захотел, понимаешь ли, чтобы форма в женском футболе была посексапильнее: «Женщины могли бы носить более обтягивающие шорты. Футболистки ведь привлекательны». Самые эмансипированные из спортсменок немножко повозмущались, но и только. Сейчас бы точно пришили старику харрасмент.

2006. Предложил сделать ворота на 50 см шире и на 25 см выше, напирая на то, что физические параметры современного футболиста значительно выросли.

2006. Настоятельно рекомендовал проводить национальные чемпионаты с февраля по ноябрь, а квалификационные матчи загнать в три зимние недели на стыке декабря и января.

2007. Заявил, что есть резон отказаться от исполнения национальных гимнов перед игрой, чтобы не провоцировать фанатов на агрессию.

2007. Намекнул на возможность удвоения количества лайнсменов: двое работают с флажками, двое — со свистками.

2008. Заявил, что пора ограничить число легионеров в клубах формулой «6 местных + 5 иностранцев». Инициативу легко заблокировал Европарламент.

2010. Дал понять, что всерьез размышляет об отмене офсайдов — по примеру коллег из Международной федерации хоккея на траве (FIH), которые избавились от «атавизма» еще в 1990 году.

2011. Как бы невзначай предложил подумать об отмене ничьих на чемпионатах мира и решении спорных вопросов после 90 минут основного времени с помощью пенальти. Причем что на групповой стадии, что в плей-офф.

Что было после Блаттера

Отказ от «темного прошлого». Его неустанно подчеркивает наследник Блаттера Джанни Инфантино. Исполком ФИФА переименован в Совет ФИФА, все его члены, попавшие под подозрение, выведены из «ближнего круга» и отданы на заклание (четверо признались в преступлениях и взятках, сумма которых уже превысила 10 миллионов долларов, и это только вершина айсберга).

Борьба с коррупцией провозглашена приоритетным направлением деятельности ФИФА. При этом самому Инфантино, который при Блаттере был далеко не последним человеком в Большой футбольной игре и на которого с разных сторон сыпятся удары, пока удается успешно маневрировать.

«Комитет ФИФА по этике должен начать расследование в отношении мистера Инфантино, — прямо заявляет Блаттер. — Где та прозрачность и открытость, которые проповедовал мистер Инфантино во время своей предвыборной кампании? Он должен сам обратиться к комитету по этике, чтобы продемонстрировать, что он ни в чем не виновен».

Обострение войны с УЕФА. Главная движущая сила развития футбола в мире — УЕФА. Структурно европейский футбольный союз подчинен ФИФА, но именно под его флагом выступают лучшие клубы и сильнейшие футболисты, генерируются огромные деньги. ФИФА в поисках баланса вынужден опираться на «провинцию». На уровне сборных, таким образом, доминирует ФИФА, на клубном правила диктует УЕФА, и противоречия двух гигантов с каждым годом обостряются.

На этом фоне создание клубной топ-лиги в качестве альтернативы чемпионатам мира видится уже совсем не утопией. Остановить центробежные тенденции мог бы сильный лидер, которым, безусловно, являлся Блаттер и которым пока не стал Инфантино.

Расширение формата ЧМ. Инфантино продавил новый формат чемпионата мира. Теперь в финальной «пульке», начиная с ЧМ-2026, сыграют не 32 команды, а 48, что дает существенные привилегии малым футбольным странам. Политическая лояльность в ущерб качеству — вот как это называется. Допуск в элиту получат, в частности, «неразвитые территории» из Африки и Азии, которые должны будут ответить ФИФА взаимностью в разного рода дискуссиях.

«Такой формат принесет больше проблем, чем станет их решением, — уверен Блаттер. — Нововведение может негативно сказаться на качестве игры. Кроме того, в подгруппах с тремя командами лишь один матч будет привлекать внимание зрителей. Мы попытались ввести подобную систему в 1982 году на чемпионате мира в Испании, и это не сработало».

Использование системы VAR и четвертой замены. 16 июня в матче между Францией и Австралией впервые в истории чемпионатов мира была применена система видеопомощи арбитрам. Уругвайский арбитр Андрес Кунья при помощи VAR назначил пенальти в ворота Австралии, который реализовал будущий чемпион мира Антуан Гризманн.

«Подобные правила могут положительно сказаться на футболе, — считает Блаттер. — Однако вводить их необходимо с умом. Внедрение VAR на соревновании такого уровня является большой ошибкой, так как его участники в большинстве случаев никогда не сталкивались с данной системой ни на внутреннем, ни на международном уровнях. Это было сделано слишком рано».