В Китае больше не ждут ни Дзюбу, ни Роналду?

Источник: РИА "Новости"

Ограничение бюджетов

В китайском футболе многое происходит неожиданно и вступает в силу моментально. Такова специфика этого вида спорта в Поднебесной.

Вот и сейчас чиновники не изменили себе. Уже с 1 января 2019-го вводятся новые правила, касающиеся финансовой деятельности клубов.

В будущем сезоне (в Поднебесной играют по схеме «весна-осень») ежегодные общие расходы каждого клуба не должны превышать 1,2 миллиарда юаней (примерно 152 миллиона евро). В 2020-м траты необходимо снизить до 1,1 миллиарда юаней (140 миллионов евро), в 2021-м — до 900 миллионов (114 миллионов).

В первой лиге можно тратить 25 миллионов евро, во второй — 4,5 миллиона евро.

Заставляя клубы зарабатывать и жить по средствам, КФА и лига решили ограничить денежные вливания инвесторов — крупных корпораций. В 2019-м максимальная сумма составит примерно 82,5 миллиона евро, в 2020-м — 70 миллионов, в 2021-м — 38 миллионов.

Потолок зарплат

Но и это еще не все. Футбольные власти фактически решили ввести потолок зарплат.

В новом году на эти цели можно тратить не более 65 процентов бюджета. Дальше соотношение снизится до 60 (в 2020-м) и 55 процентов (в 2021-м).

При этом максимальная годовая зарплата футболиста не должна превышать 10 миллионов юаней (1,3 миллиона евро). Для игроков, которые попадут в заявку сборной Китая на Кубок Азии-2019 или сыграют в отборочном турнире ЧМ-2022, сделают исключение. Их зарплата может быть больше на 20 процентов.

Одно важное замечание — в эти суммы не входят премиальные. Но и их ограничили. За победу в матче Азиатской лиги чемпионов нельзя платить больше 6 миллионов юаней (760 тысяч евро). Бонус за выигрыш матча суперлиги Китая не может превысить 3 миллиона (380 тысяч), за ничью — 1 миллион (127 тысяч).

Так как перезаключить действующие контракты трудно или вообще невозможно, новые правила к ним применить нельзя. Все соглашения останутся в силе. А вот новые придется подписывать уже исходя из всего вышесказанного.

Легионеры

Потолок зарплат пока не касается иностранных игроков. Но их доходы в любом случае нужно втискивать в общий клубный бюджет, который будет ограничен.

Напомню, что с недавних пор в Китае введен огромный 100-процентный налог на трансферы. За приобретение любого стоящего футболиста нужно платить дважды — клубу, из которого он переходит, и государству (в особый фонд развития футбола).

Ходят разговоры, что этот налог отменят. Но сегодня это только слухи. И вряд ли в ближайшем будущем в суперлигу позовут Артема Дзюбу или Криштиану Роналду.

Вот в таких условиях приходится работать китайским клубам. Ни о каком долгосрочном планировании речи быть не может.

Вряд ли такое управление видом спорта номер один способствует его развитию в Поднебесной. Хотя задачу войти в футбольную элиту планеты в Китае не сняли. Там по-прежнему открываются детские школы и академии и используются сотни иностранных специалистов.

Борьба за нравственность

В китайском футболе пытались провести необычную кампанию — велась борьба за нравственность. Если кто забыл или не знал — напомню. В начале года игроки сборной страны вышли на матч Кубка Китая против валлийцев с замотанными скотчем руками. Их заставили закрыть по возможности все татуировки. Так как это явление чуждо китайской культуре. И подрастающее поколение не должно видеть на экранах телевизоров разрисованных спортсменов.

Пытаются воспитывать и иностранцев. С этим в свое время столкнулись Андре Виллаш-Боаш и игравшие у него в «Шанхае Шанган» легионеры. Споры с судьей и незначительные дисциплинарные проступки приводили к многоматчевым дисквалификациям от КФА.

Есть что рассказать через много лет внукам Диегу Тарделли. Минувшей осенью перед матчем его «Шаньдуна Лунэн» с «Шанхаем Шанган» бразильский нападающий во время исполнения государственного гимна КНР позволил себе почесать правой рукой щеку и подбородок. Это зафиксировала телекамера. Тарделли получил… дисквалификацию на одну игру за неподобающее поведение.

Милитаризация

Осень 2018-го также запомнится уникальной инициативой КФА. Из клубов двух лиг Поднебесной в приказном порядке до конца года забрали 55 (!) футболистов. На специальные военизированные сборы.

В суперлиге оставалось провести еще шесть туров, не был сыгран финал Кубка. А многие команды лишили по 1−3 игрока. В том числе ведущих.

Какова цель? Создать сильную сборную, способную успешно пройти отбор ЧМ-2022 и поехать в Катар.

В первые дни сбора игроков сплачивали и учили «коллективизму» в спортивном университете Пекина. А затем вывезли на военную базу в районе Тайаня в провинции Шаньдун, где обычно тренируется китайский спецназ. Третья часть сбора — спортивная, на базе в Куньмине.

Суперлига — шестая в мире

Тем временем руководство КФА отчиталось о результатах сезона-2018. Во многих аспектах китайцы обошли конкурентов из Японии и Кореи.

По посещаемости суперлига вышла на шестое место в мире — после бундеслиги (Германия), премьер-лиги (Англия). ла лиги (Испания), серии А (Италия) и мексиканской суперлиги. Каждую игру чемпионата Китая в среднем посетили 24 100 человек — на 300 больше, чем в 2017-м.

Телеаудитория составила 2,4 миллиарда человек. Матчи транслировались на 96 стран.