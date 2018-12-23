Ройс снова в числе лучших игроков мира. Все благодаря работе Люсьена Фавра

Источник: РИА "Новости"

Дортмундская «Боруссия» закончила первую половину немецкого сезона на первом месте в таблице, но что важнее — бурно прогрессирующей командой. Если в первых турах Дортмунд забивал даже там, где ничего не создавал (парадоксально, но шедшая в подвале «Фортуна» создавала ещё к началу ноября больше явных голевых моментов, чем лидер), то к концу осени в игре команды Люсьена Фавра появилась по-настоящему чемпионская основательность. «Боруссия» готова варьировать стиль под соперника, но главное — у команды есть лидеры, способные забрать игру под свой контроль.

В переходной фазе из атаки в оборону и при игре без мяча Дортмунду сильно помогает Аксель Витсель, а вот в атаке и при переходе из обороны в наступлении бесподобен Марко Ройс. Восхитительной первой половиной сезона Ройс окончательно вернул себя в число лучших футболистов мира. Прямо сейчас он вполне готов идти на свой личный статистический рекорд за время игры в Бундеслиге — 18 голов и 12 голевых передач в сезоне-2011/12 за гладбахскую «Боруссию». Для того, чтобы превзойти этот результат, за весь второй круг Ройсу нужно набить девять мячей и отдать восемь ассистов.

Всё это случилось благодаря новой встрече Ройса с Фавром. Швейцарский тренер хотел забрать Ройса ещё юношей с дерзким ирокезом в берлинскую «Герту», но столичный клуб не смог предоставить Марко такую перспективу, которая бы его удовлетворяла. Он укатил в Гладбах, где вскоре оказался и тренер — вместе они создали совершенно бронебойную команду, которая за короткий срок из мрака борьбы за выживание едва не запрыгнула в Лигу чемпионов. «У него не по годам много игрового интеллекта. Марко — из тех игроков, что определяют разницу на поле. Его игра немного похожа на PlayStation — такая же временами нереалистичная по темпу», — говорил тогда Фавра, и почти восемь лет спустя его слова абсолютно не изменились. Теперь, правда, он добавляет к ним важное: «Ройс может стать ролевой моделью для наших молодых игроков».

И это происходит. Фавр отмечает, что игровой интеллект Джейдона Санчо развивается очень быстро — сегодня это уже один из главных активов Дортмунда. И Санчо, и другой молодой и прогрессирующий инсайд «Боруссии», Якоб Бруун Ларсен, адаптируют умение Ройса занять правильную позицию в быстро меняющемся наступлении. Ройс, действующий часто между Ларсеном и Санчо, теперь помогает в создании коридоров для молодых игроков, зная по себе, как важно получить небольшое преимущество в пространстве.

Фавр всегда считал это умение Марко читать и предугадывать игру главным из тех, что есть у футболиста. С позднего Клоппа (когда футбол «Боруссии» слишком механизировался) и до прихода Фавра Ройса вписывали в определённые функции на поле — с появлением швейцарца у него развязались руки. Ройс там, где возможны коридоры, игру в которых Фавр считает важнейшим аспектом в достижении результата. Его быстрое мышление помогает развить атаку в правильном направлении, а самому выдвинуться на позицию, которая через пару секунд станет ударной. Так объясняется удивительная для игрока второго темпа (которого могут накрыть и опорники, и защитники) статистика — из 73 ударов Ройса 48 были нанесены без сопротивления. В таких условиях нет ничего удивительного в том, что из 15 его мячей 12 были забиты ударами без сопротивления. Всё это благодаря тому самому игровому интеллекту.

При этом в Гладбахе Фавр, фанат командно выстроенной обороны, отмечал, что Ройсу стоит прибавлять в действиях без мяча. И теперь этот прогресс случился благодаря Фавру, это признаёт и сам игрок, говоря, что тренер показывает даже такие мелочи, как сторону, с которой лучше атаковать игрока с мячом. Сейчас Марко показывает лучшие цифры по отборам/90 минут и перехватам/90 минут, и первый гол в дерби «Боруссией» в этом плане показателен. Ройс напал на защитника со спины, заставил того ошибиться, сам после моментального паса в освободившуюся зона разогнал контратаку и отдал предголевую передачу. Его действия сейчас, возможно, не так эффектны, как в том прорывном сезоне-2011/12, когда он часто оказывался на позиции чистого нападающего, но чрезвычайно полезны. Именно с точки зрения полезности и влияния на командный результат он точно сейчас один из лучших в мире.

«Люсьен невероятно подробно объясняет всё, это просто безумие. С профессиональной и человеческой точки зрения это лучший тренер из тех, что у меня были», — это слова самого Ройса.