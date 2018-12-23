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13:14 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Витсель может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

ТАСС, 23 декабря. Полузащитник сборной Бельгии и немецкой «Боруссии» (Дортмунд) Аксель Витсель может продолжить карьеру в английском клубе «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой Bristol Live.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что 29-летний Витсель попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», которым руководит норвежец Уле-Гуннар Сульшер. Кандидатуру бельгийского футболиста рассматривал также бывший главный тренер клуба Жозе Моуринью.

Контракт Витселя с «Боруссией» истекает летом 2022 года. Футболист провел за команду 17 матчей чемпионате Германии, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

В 2012—2017 годах Витсель выступал за санкт- петербургский «Зенит», в составе которого стал чемпионом России, обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка страны. С 2017 года он играл в китайском «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Летом 2018 года Витсель перешел в дортмундскую «Боруссию».

За сборную Бельгии он провел 96 матчей, в которых забил девять мячей. Витсель принимал участие в чемпионате мира 2018 года в России, с национальной командой он занял на турнире третье место.

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