«Байер» огласил имя нового главного тренера команды

54-летний голландский специалист заключил соглашение с леверкузенским клубом до 30 июня 2020 года. Напомним, Бош сменил на этом посту отправленного в отставку Хайко Херрлиха.

Бош возглавлял такие клубы, как «Хераклес», «Витесс», «Маккаби», «Аякс», и другие команды. Последним местом работы голландского специалиста была дортмундская «Боруссия», которую Бош покинул в 2017 году.