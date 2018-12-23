«Байер» огласил имя нового главного тренера команды
Петер Бош назначен на пост главного тренера леверкузенского «Байера», сообщает
Петер Бош назначен на пост главного тренера леверкузенского «Байера», сообщает
54-летний голландский специалист заключил соглашение с леверкузенским клубом до 30 июня 2020 года. Напомним, Бош сменил на этом посту отправленного в отставку Хайко Херрлиха.
Бош возглавлял такие клубы, как «Хераклес», «Витесс», «Маккаби», «Аякс», и другие команды. Последним местом работы голландского специалиста была дортмундская «Боруссия», которую Бош покинул в 2017 году.
После 17-го тура «Байер» набрал 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Отставание леверкузенской команды от лидера соревнования, дортмундской «Боруссии», составляет 18 очков.