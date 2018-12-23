Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
18:15
Леганес
Севилья
Футбол. Зарубежный
14:00
Валенсия2
Уэска1
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо
Амьен
Футбол. Зарубежный
19:00
Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:00
Хоффенхайм
Майнц
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Леванте
Все события
Фоторепортажи
37Performance Сup: с валенком, балалайкой и в футболке «Спартака»
11Крутые кадры карьеры Виталия Мутко
15:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Байер» огласил имя нового главного тренера команды

Петер Бош назначен на пост главного тренера леверкузенского «Байера», сообщает пресс-служба немецкой команды.

Наверх

54-летний голландский специалист заключил соглашение с леверкузенским клубом до 30 июня 2020 года. Напомним, Бош сменил на этом посту отправленного в отставку Хайко Херрлиха.

Бош возглавлял такие клубы, как «Хераклес», «Витесс», «Маккаби», «Аякс», и другие команды. Последним местом работы голландского специалиста была дортмундская «Боруссия», которую Бош покинул в 2017 году.

После 17-го тура «Байер» набрал 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Отставание леверкузенской команды от лидера соревнования, дортмундской «Боруссии», составляет 18 очков.

Байер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная жена вратаря "Ростова" показала откровенные фото!
Над русскими фигуристками издеваются на чемпионате России!
Медведева и Туктамышева пропустят чемпионат Европы
Как сильно подорожал ЦСКА? Цифры впечатляют
Биатлонист Гараничев завоевал бронзу в масс-старте на этапе КМ
Русский бомбардир обыграл канадского гения. Кучеров — царь НХЛ
Ковальчук вернулся после травмы и выдал королевский матч в НХЛ
Как там Черышев в «Валенсии»? Идеальный ассист после комбинации
Ижевский кошмар. В сборной России по биатлону начинается бунт?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь