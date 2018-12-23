Альба будет получать 9 миллионов евро по новому контракту с «Барселоной»
Защитник «Барселоны» Жорди Альба близок к продлению контракта с каталонским клубом.
Защитник «Барселоны» Жорди Альба близок к продлению контракта с каталонским клубом.
Как утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, новое соглашение 29-летнего игрока с Барселоной будет рассчитано на четыре года до 2023 года, а зарплата составит около 9 миллионов евро в год.
В текущем сезоне Альба провел 17 матчей за Барселону в чемпионате Испании, забив один гол и отдав 6 результативных передач.