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15:59 (мск), источник: Советский спорт

Альба будет получать 9 миллионов евро по новому контракту с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба близок к продлению контракта с каталонским клубом.

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Как утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, новое соглашение 29-летнего игрока с Барселоной будет рассчитано на четыре года до 2023 года, а зарплата составит около 9 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Альба провел 17 матчей за Барселону в чемпионате Испании, забив один гол и отдав 6 результативных передач.

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