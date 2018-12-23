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16:11 (мск), источник: Sport24

Как там Черышев в «Валенсии»? В порядке: идеальный ассист после турбо-комбинации

А еще — участие в победном голе на последней минуте.

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В 17-м туре примеры «Валенсия» принимала дома худшую команду чемпионата Испании, «Уэску». «Летучие мыши» завалили старт сезона и никак не выберутся из середины таблицы — хотя за последние полтора месяца «Валенсия» проиграла только «Реалу» (а в Лиге чемпионов — только «Ювентусу»).

Денис Черышев не играл весь ноябрь, а последний раз отметился результативным действием еще в сентябре, в матче с «Реалом Сосьедад». Тогда россиянин помог отличиться Кевину Гамейро, а «Валенсия» победила. В этот раз Денис тоже повел команду к победе. На 25-й минуте «Уэска» замешкалась на правом фланге обороны, Черышев не дал мячу уйти за бокову, поделился им с Санти Миной и побежал открываться в штрафную. Там Дениса нашел передачей Родриго, а россиянин идеально выкатил на 11-метровую отметку Парехо. Удар у Дани вышел неидеальным, но перебросить Сантамарию и попасть в дальний угол получилось.

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Вскоре Черышев на эмоциях получил желтую карточку и вообще за весь матч трижды нарушил правила — больше всех в команде. За весь матч Денис не нанес ни одного удара, зато совершил две успешные обводки и удачно провел четыре из пяти отборов.

Во втором тайме хозяева привезли себе пенальти, который реализовал Хуан Камило Эрнандес, он же Кучо.

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20-я команда примеры легко могла победить на «Месталье»: Парехо привез выход один на один, еще «Уэска» со штрафного попала в перекладину. Но на последней добавленной минуте «Валенсия» все же отскочила и вырвала три очка. Первым голом за «Валенсию» отличился итальянский защитник Кристиано Пиччини. Черышев тоже поучаствовал в победной комбинации: Денис навесом перебросил мяч в штрафную, где партнеры разобрались в одно касание.

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«Валенсия» набрала 22 очка и поднялась на восьмую строчку.

Черышев вошел в топ-100 лучших футболистов года по версии The Guardian. Денис занял 87-е место (первое — Лука Модрич), никого больше из сборной России в списке нет.

Валенсия 2:1
Первый тайм: 1:0
Уэска
23.12.2018, 14:00 основной раунд: 17-й тур Mestalla
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль Франсиско Родригес
Голы
25′ Даниэль Парехо (Д. Черышев) 10
90+4′ Кристиано Пиччини (М. Родриго) 21
9 Кучо 72′
Составы
Норберту Мурара Нету 13
Муктар Диакаби 12
84′ Хосе Гайя 14
Кристиано Пиччини 21
49′ Эсекиэль Гарай 24
88′ Карлос Солер 8
Даниэль Парехо 10
34′ Денис Черышев 11
63′ Морено Родриго 19
75′ Даниэль Васс 18
Миши Батшуайи 23
31′ 71′ Санти Мина 22
Ферран Торрес 20
13 Роберто Сантамария
3 Хавьер Эчейта
15 Карлос Акапо
18 Пабло Инсуа Бланко 55′
24 Хорхе Мирамон
6 Бордонадо Мойсес Гомес
7 Давид Феррейро
9 Кучо
8 Гонсало Мелеро 67′
12 Самуэле Лонго 82′
17 Кристиан Ривера 89′ 84′
10 Хуанхо Камачо
23 Дамиан Мусто 87′
22 Льюис Састре
Статистика
6 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 11
8 Удары в створ 4
13 Угловые 5
14 Фолы 15
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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