Как там Черышев в «Валенсии»? В порядке: идеальный ассист после турбо-комбинации
А еще — участие в победном голе на последней минуте.
А еще — участие в победном голе на последней минуте.
В 17-м туре примеры «Валенсия» принимала дома худшую команду чемпионата Испании, «Уэску». «Летучие мыши» завалили старт сезона и никак не выберутся из середины таблицы — хотя за последние полтора месяца «Валенсия» проиграла только «Реалу» (а в Лиге чемпионов — только «Ювентусу»).
Денис Черышев не играл весь ноябрь, а последний раз отметился результативным действием еще в сентябре, в матче с «Реалом Сосьедад». Тогда россиянин помог отличиться Кевину Гамейро, а «Валенсия» победила. В этот раз Денис тоже повел команду к победе. На 25-й минуте «Уэска» замешкалась на правом фланге обороны, Черышев не дал мячу уйти за бокову, поделился им с Санти Миной и побежал открываться в штрафную. Там Дениса нашел передачей Родриго, а россиянин идеально выкатил на 11-метровую отметку Парехо. Удар у Дани вышел неидеальным, но перебросить Сантамарию и попасть в дальний угол получилось.
Вскоре Черышев на эмоциях получил желтую карточку и вообще за весь матч трижды нарушил правила — больше всех в команде. За весь матч Денис не нанес ни одного удара, зато совершил две успешные обводки и удачно провел четыре из пяти отборов.
Во втором тайме хозяева привезли себе пенальти, который реализовал Хуан Камило Эрнандес, он же Кучо.
20-я команда примеры легко могла победить на «Месталье»: Парехо привез выход один на один, еще «Уэска» со штрафного попала в перекладину. Но на последней добавленной минуте «Валенсия» все же отскочила и вырвала три очка. Первым голом за «Валенсию» отличился итальянский защитник Кристиано Пиччини. Черышев тоже поучаствовал в победной комбинации: Денис навесом перебросил мяч в штрафную, где партнеры разобрались в одно касание.
«Валенсия» набрала 22 очка и поднялась на восьмую строчку.
Черышев вошел в топ-100 лучших футболистов года по версии The Guardian. Денис занял 87-е место (первое — Лука Модрич), никого больше из сборной России в списке нет.
|Марселино Гарсия Тораль
|Франсиско Родригес
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|6
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|11
|8
|Удары в створ
|4
|13
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано (Испания)