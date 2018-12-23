Как там Черышев в «Валенсии»? В порядке: идеальный ассист после турбо-комбинации

В 17-м туре примеры «Валенсия» принимала дома худшую команду чемпионата Испании, «Уэску». «Летучие мыши» завалили старт сезона и никак не выберутся из середины таблицы — хотя за последние полтора месяца «Валенсия» проиграла только «Реалу» (а в Лиге чемпионов — только «Ювентусу»).

Денис Черышев не играл весь ноябрь, а последний раз отметился результативным действием еще в сентябре, в матче с «Реалом Сосьедад». Тогда россиянин помог отличиться Кевину Гамейро, а «Валенсия» победила. В этот раз Денис тоже повел команду к победе. На 25-й минуте «Уэска» замешкалась на правом фланге обороны, Черышев не дал мячу уйти за бокову, поделился им с Санти Миной и побежал открываться в штрафную. Там Дениса нашел передачей Родриго, а россиянин идеально выкатил на 11-метровую отметку Парехо. Удар у Дани вышел неидеальным, но перебросить Сантамарию и попасть в дальний угол получилось.

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Вскоре Черышев на эмоциях получил желтую карточку и вообще за весь матч трижды нарушил правила — больше всех в команде. За весь матч Денис не нанес ни одного удара, зато совершил две успешные обводки и удачно провел четыре из пяти отборов.

Во втором тайме хозяева привезли себе пенальти, который реализовал Хуан Камило Эрнандес, он же Кучо.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-151498735&id=456244204&hash=d2f2588332c652c6&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

20-я команда примеры легко могла победить на «Месталье»: Парехо привез выход один на один, еще «Уэска» со штрафного попала в перекладину. Но на последней добавленной минуте «Валенсия» все же отскочила и вырвала три очка. Первым голом за «Валенсию» отличился итальянский защитник Кристиано Пиччини. Черышев тоже поучаствовал в победной комбинации: Денис навесом перебросил мяч в штрафную, где партнеры разобрались в одно касание.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-151498735&id=456244205&hash=385ac6d73e72dee2&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Валенсия» набрала 22 очка и поднялась на восьмую строчку.