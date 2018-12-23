Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Райо Вальекано1
Леванте0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Хоффенхайм1
Майнц1
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо1
Амьен1
Футбол. Зарубежный
19:00
Эвертон2
Тоттенхэм Хотспур6
Футбол. Зарубежный
18:15
Леганес1
Севилья1
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург2
Вольфсбург3
Футбол. Зарубежный
14:00
Валенсия2
Уэска1
Все события
Фоторепортажи
21Будущие звезды художественной гимнастики на турнире в Москве
13Артем Дзюба в роли Петра Первого
20:16 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ: Сербский тренер получил предложение возглавить «Астану»

Главный тренер сербского клуба «Раднички» из Ниша Ненад Лалатович получил предложение от «Астаны». Об этом сообщает HotSport.rs.

Наверх
Источник: HotSport.rs

Предложение 40-летнему Лалатовичу сделало и минское «Динамо». В белорусском клубе в лице серба видят того, кто сможет прервать гегемонию БАТЭ, который выигрывает чемпионские титулы 15 сезонов подряд.

Готова включиться в борьбу за Лалатовича и «Астана». Казахстанский клуб в следующем году сыграет в Лиге чемпионов, и серба может мотивировать шанс попасть в групповой раунд турнира.

Хочет продлить контракт с Лалатовичем и «Раднички» из Ниша. Под его руководством скромный клуб набрал 50 очков и ушел на зимний перерыв в чемпионате Сербии на втором месте. Отставание от лидирующей «Црвены Звезды» составляет девять баллов, а отрыв от идущего третьим «Партизана» — шесть очков.

Одно из преимуществ Лалатовича — владение русским языком, который он выучил во время игры за донецкий «Шахтер» с 2003 по 2005 год. Кроме украинского клуба, защитник на родине выступал за «Црвену Звезду», ОФК, «Земун», «Раднички» (Крагуевац) и «Милиционар», а в Германии — за «Вольфсбург».

Карьеру футболиста Лалатович завершил в 2006 году в возрасте 29 лет. Тренировать он начал с 2010 года и пока не работал за пределами родины. До «Радничек» Лалатович возглавлял молодежную сборную Сербии, «Чукарички», «Войводину», «Црвену Звезду», «Борац» (Чачак), «Напредак», «Вождовац», «Пролетар» и «Срем».

Напомним, в начале 2018 года «Астану» возглавил Григорий Бабаян, но в июне казахстанец вернулся к работе ассистентом после прихода украинца Романа Григорчука. В августе Григорчук временно покинул клуб, и главным тренером снова стал Бабаян.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстанский боксер побывал в нокдауне, но победил досрочно и завоевал новый пояс от WBO
«Без акселя или четверного прыжка чемпионом России стать сложно»
Анастасия Кузьмина победила в масс-старте на этапе Кубка мира
Российская бегунья побила рекорд, державшийся почти 38 лет
Дзюба вошел в топ-100 лучших футболистов в мире по версии Marca
Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников СИЗО
«Севилья» вдесятером вырвала ничью в матче чемпионата Испании
Медведева поведала о переменах к лучшему после переезда в Канаду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь