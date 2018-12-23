СМИ: Сербский тренер получил предложение возглавить «Астану»
Главный тренер сербского клуба «Раднички» из Ниша Ненад Лалатович получил предложение от «Астаны». Об этом сообщает HotSport.rs.
Главный тренер сербского клуба «Раднички» из Ниша Ненад Лалатович получил предложение от «Астаны». Об этом сообщает HotSport.rs.
Предложение 40-летнему Лалатовичу сделало и минское «Динамо». В белорусском клубе в лице серба видят того, кто сможет прервать гегемонию БАТЭ, который выигрывает чемпионские титулы 15 сезонов подряд.
Готова включиться в борьбу за Лалатовича и «Астана». Казахстанский клуб в следующем году сыграет в Лиге чемпионов, и серба может мотивировать шанс попасть в групповой раунд турнира.
Хочет продлить контракт с Лалатовичем и «Раднички» из Ниша. Под его руководством скромный клуб набрал 50 очков и ушел на зимний перерыв в чемпионате Сербии на втором месте. Отставание от лидирующей «Црвены Звезды» составляет девять баллов, а отрыв от идущего третьим «Партизана» — шесть очков.
Одно из преимуществ Лалатовича — владение русским языком, который он выучил во время игры за донецкий «Шахтер» с 2003 по 2005 год. Кроме украинского клуба, защитник на родине выступал за «Црвену Звезду», ОФК, «Земун», «Раднички» (Крагуевац) и «Милиционар», а в Германии — за «Вольфсбург».
Карьеру футболиста Лалатович завершил в 2006 году в возрасте 29 лет. Тренировать он начал с 2010 года и пока не работал за пределами родины. До «Радничек» Лалатович возглавлял молодежную сборную Сербии, «Чукарички», «Войводину», «Црвену Звезду», «Борац» (Чачак), «Напредак», «Вождовац», «Пролетар» и «Срем».
Напомним, в начале 2018 года «Астану» возглавил Григорий Бабаян, но в июне казахстанец вернулся к работе ассистентом после прихода украинца Романа Григорчука. В августе Григорчук временно покинул клуб, и главным тренером снова стал Бабаян.