СМИ: Сербский тренер получил предложение возглавить «Астану»

Источник: HotSport.rs

Предложение 40-летнему Лалатовичу сделало и минское «Динамо». В белорусском клубе в лице серба видят того, кто сможет прервать гегемонию БАТЭ, который выигрывает чемпионские титулы 15 сезонов подряд.

Готова включиться в борьбу за Лалатовича и «Астана». Казахстанский клуб в следующем году сыграет в Лиге чемпионов, и серба может мотивировать шанс попасть в групповой раунд турнира.

Хочет продлить контракт с Лалатовичем и «Раднички» из Ниша. Под его руководством скромный клуб набрал 50 очков и ушел на зимний перерыв в чемпионате Сербии на втором месте. Отставание от лидирующей «Црвены Звезды» составляет девять баллов, а отрыв от идущего третьим «Партизана» — шесть очков.

Одно из преимуществ Лалатовича — владение русским языком, который он выучил во время игры за донецкий «Шахтер» с 2003 по 2005 год. Кроме украинского клуба, защитник на родине выступал за «Црвену Звезду», ОФК, «Земун», «Раднички» (Крагуевац) и «Милиционар», а в Германии — за «Вольфсбург».

Карьеру футболиста Лалатович завершил в 2006 году в возрасте 29 лет. Тренировать он начал с 2010 года и пока не работал за пределами родины. До «Радничек» Лалатович возглавлял молодежную сборную Сербии, «Чукарички», «Войводину», «Црвену Звезду», «Борац» (Чачак), «Напредак», «Вождовац», «Пролетар» и «Срем».