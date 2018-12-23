«Порту» одержал седьмую победу подряд в чемпионате Португалии
В матче 14-го тура чемпионата Португалии «Порту» обыграл «Риу Аве» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Порту на стадионе «Драгау». Матч обслуживал арбитр Тьягу Мартинш.
В матче 14-го тура чемпионата Португалии «Порту» обыграл «Риу Аве» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Порту на стадионе «Драгау». Матч обслуживал арбитр Тьягу Мартинш.
Все голы были забиты в первом тайме. Счёт на 12-й минуте открыл Винисиус Мораис, которому ассистировал Жасинту Дала. Но вскоре «Порту» удалось переломить ход встречи и выйти вперёд. Уже на 16-й минуте положение уравнял Ясин Браими с паса Тикиньо. А ещё через 10 минут отличился Мусса Марега. Ему в этом эпизоде голевую передачу отдал Максимильяно Перейра. Эта победа стала для «Порту» седьмой подряд в Примейре.
После матча «Порту», набрав 36 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. «Риу Аве» (19) остался на 10-м месте.
В следующем туре «Порту» на выезде сыграет с «Авешем». Матч состоится 3 января.