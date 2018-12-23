«Порту» одержал седьмую победу подряд в чемпионате Португалии

Все голы были забиты в первом тайме. Счёт на 12-й минуте открыл Винисиус Мораис, которому ассистировал Жасинту Дала. Но вскоре «Порту» удалось переломить ход встречи и выйти вперёд. Уже на 16-й минуте положение уравнял Ясин Браими с паса Тикиньо. А ещё через 10 минут отличился Мусса Марега. Ему в этом эпизоде голевую передачу отдал Максимильяно Перейра. Эта победа стала для «Порту» седьмой подряд в Примейре.