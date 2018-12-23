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20:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Порту» одержал седьмую победу подряд в чемпионате Португалии

В матче 14-го тура чемпионата Португалии «Порту» обыграл «Риу Аве» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Порту на стадионе «Драгау». Матч обслуживал арбитр Тьягу Мартинш.

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Источник: AP 2018
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Все голы были забиты в первом тайме. Счёт на 12-й минуте открыл Винисиус Мораис, которому ассистировал Жасинту Дала. Но вскоре «Порту» удалось переломить ход встречи и выйти вперёд. Уже на 16-й минуте положение уравнял Ясин Браими с паса Тикиньо. А ещё через 10 минут отличился Мусса Марега. Ему в этом эпизоде голевую передачу отдал Максимильяно Перейра. Эта победа стала для «Порту» седьмой подряд в Примейре.

После матча «Порту», набрав 36 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. «Риу Аве» (19) остался на 10-м месте.

В следующем туре «Порту» на выезде сыграет с «Авешем». Матч состоится 3 января.

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