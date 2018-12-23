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20:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» вырвала ничью в матче с «Леганесом», играя вдесятером

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Леганес» принимал «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счётом 1:1.

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Источник: AFP 2018

В составе хозяев гол забил полузащитник Микель Весга, который отличился на 5-й минуте после результативной передачи от защитника Аллана-Ромео Ньома.

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За гостей точным ударом на второй компенсированной минуте отметился форвард Виссам Бен-Йеддер, отличившийся после результативной передачи от хавбека Роке Меса. «Севилья» играла вдесятером весь второй тайм после того, как полузащитник Франко Васкес получил красную карточку в компенсированное время первого тайма. В составе гостей с 46-й минуты играл экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес.

Таким образом, «Севилья» продлила до восьми матчей серию без поражений в Примере (четыре победы, четыре ничьи), а «Леганес» продлил серию без поражений до семи встреч (две победы, пять ничьих).

«Севилья» (32 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице Примеры, «Леганес» — (19) — на 16-й строчке.

Леганес 1:1
Первый тайм: 1:0
Севилья
23.12.2018, 18:15 основной раунд: 17-й тур Estadio Municipal de Butarque
Главные тренеры
Маурисио Пеллегрино Пабло Мачин
Голы
5′ Микель Весга (А. Ньом) 23
9 Виссам Бен Йеддер (Р. Меса) 90+1′
Составы
Иван Пичу Куэльяр 1
Унаи Бустинса 3
70′ Хонатан Кристиан Сильва 5
Димитриос Сиовас 22
Кеннет Омеруо 24
59′ дель Мармоль Рубен Перес 21
Микель Весга 23
Оскар Родригес 27
Юссеф Эн-Несири 26
17′ 49′ Аллан Ньом 12
Родриго Тарин 28
79′ Гвидо Каррильо 9
Набиль Эль-Жар 10
1 Томаш Вацлик
3 Серхи Гомес
6 Даниэл Каррису
18 Серхио Эскудеро
5 Ибраим Амаду
7 Роке Меса
22 Франко Васкес 45+2′
9 Виссам Бен Йеддер 44′
25 Габриэль Меркадо 62′ 45+2′
24 Жорис Гнаньон
12 Андре Силва 76′ 67′
8 Нолито
16 Гонсалес Хесус Навас 45′
21 Квинси Промес
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
13 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 2
3 Угловые 6
14 Фолы 9
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
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