«Севилья» вырвала ничью в матче с «Леганесом», играя вдесятером

Источник: AFP 2018

В составе хозяев гол забил полузащитник Микель Весга, который отличился на 5-й минуте после результативной передачи от защитника Аллана-Ромео Ньома.

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За гостей точным ударом на второй компенсированной минуте отметился форвард Виссам Бен-Йеддер, отличившийся после результативной передачи от хавбека Роке Меса. «Севилья» играла вдесятером весь второй тайм после того, как полузащитник Франко Васкес получил красную карточку в компенсированное время первого тайма. В составе гостей с 46-й минуты играл экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес.

Таким образом, «Севилья» продлила до восьми матчей серию без поражений в Примере (четыре победы, четыре ничьи), а «Леганес» продлил серию без поражений до семи встреч (две победы, пять ничьих).