«Севилья» вырвала ничью в матче с «Леганесом», играя вдесятером

В составе хозяев гол забил полузащитник Микель Весга, который отличился на 5-й минуте после результативной передачи от защитника Аллана-Ромео Ньома.
За гостей точным ударом на второй компенсированной минуте отметился форвард Виссам Бен-Йеддер, отличившийся после результативной передачи от хавбека Роке Меса. «Севилья» играла вдесятером весь второй тайм после того, как полузащитник Франко Васкес получил красную карточку в компенсированное время первого тайма. В составе гостей с 46-й минуты играл экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес.
Таким образом, «Севилья» продлила до восьми матчей серию без поражений в Примере (четыре победы, четыре ничьи), а «Леганес» продлил серию без поражений до семи встреч (две победы, пять ничьих).
«Севилья» (32 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице Примеры, «Леганес» — (19) — на 16-й строчке.