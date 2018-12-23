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21:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аякс» одержал 11-ю победу подряд в чемпионате Нидерландов

В матче 17-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» победил «Утрехт» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Утрехте на стадионе «Галгенвард». Обслуживал матч арбитр Деннис Хиглер.

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Источник: AFP 2018

Счёт на 14-й минуте открыл Каспер Дольберг, которому ассистировал Дейли Блинд. Во второй половине встречи преимущество амстердамского клуба удвоил Душан Тадич, который реализовал 11-метровый. На 74-й минуте Ник Венема с паса Сеана Клайбера сократил разрыв в счёте. Но на пятой компенсированной минуте победу «Аякса» закрепил Френки де Йонг. В этом эпизоде голевой передачей отметился Хаким Зиеш.

После матча «Аякс», набрав 46 очков, продолжает занимать второе место в турнирной таблице голландского чемпионата. Отставание «Аякса» от лидирующего ПСВ по-прежнему составляет два очка. «Утрехт» (28) остался на четвёртом месте.

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