«Аякс» одержал 11-ю победу подряд в чемпионате Нидерландов

Счёт на 14-й минуте открыл Каспер Дольберг, которому ассистировал Дейли Блинд. Во второй половине встречи преимущество амстердамского клуба удвоил Душан Тадич, который реализовал 11-метровый. На 74-й минуте Ник Венема с паса Сеана Клайбера сократил разрыв в счёте. Но на пятой компенсированной минуте победу «Аякса» закрепил Френки де Йонг. В этом эпизоде голевой передачей отметился Хаким Зиеш.