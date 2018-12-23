«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» в матче чемпионата Англии по футболу

Источник: AFP 2018

В составе «Тоттенхэма» мячи забили Сон Хын Мин (27-я минута; 61), Деле Алли (35), Харри Кейн (42; 74) и Кристиан Эриксен (48). За «Эвертон» отличились Тео Уолкотт (21) и Гилфи Сигурдссон (51).

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Последний раз «Тоттенхэм» забивал шесть мячей в феврале 2018 года, в домашней встрече пятого раунда Кубка Англии с «Рочдейлом» (6:1). В матче чемпионата Англии игроки лондонского клуба не забивали шесть или более голов с мая 2017 года, когда в гостевом матче обыграли «Халл Сити» (7:1).

«Тоттенхэм» одержал четвертую победу подряд и занимает третью строчку в турнирной таблице английского первенства, набрав 42 очка в 18 играх, команда на шесть очков отстает от лидирующего «Ливерпуля». «Эвертон» продлил свою безвыигрышную серию до пяти матчей, команда набрала 24 очка в 18 встречах и находится на 11 месте.