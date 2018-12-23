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21:21 (мск), источник: ТАСС

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 23 декабря. «Тоттенхэм» со счетом 6:2 победил «Эвертон» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AFP 2018

В составе «Тоттенхэма» мячи забили Сон Хын Мин (27-я минута; 61), Деле Алли (35), Харри Кейн (42; 74) и Кристиан Эриксен (48). За «Эвертон» отличились Тео Уолкотт (21) и Гилфи Сигурдссон (51).

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Последний раз «Тоттенхэм» забивал шесть мячей в феврале 2018 года, в домашней встрече пятого раунда Кубка Англии с «Рочдейлом» (6:1). В матче чемпионата Англии игроки лондонского клуба не забивали шесть или более голов с мая 2017 года, когда в гостевом матче обыграли «Халл Сити» (7:1).

«Тоттенхэм» одержал четвертую победу подряд и занимает третью строчку в турнирной таблице английского первенства, набрав 42 очка в 18 играх, команда на шесть очков отстает от лидирующего «Ливерпуля». «Эвертон» продлил свою безвыигрышную серию до пяти матчей, команда набрала 24 очка в 18 встречах и находится на 11 месте.

Следующий матч «Тоттенхэм» проведет дома против «Борнмута» 26 декабря. «Эвертон» в тот же день встретится в гостях с «Бернли».

Эвертон 2:6
Первый тайм: 1:3
Тоттенхэм Хотспур
23.12.2018, 19:00 основной раунд: 18-й тур Goodison Park
Главные тренеры
Силва Марку Маурисио Покеттино
Голы
21′ Тео Уолкотт (Д. Калверт-Льюин) 11
51′ Гильфи Сигурдссон (Ришарлисон) 10
7 Сон Хын Мин 27′
20 Деле Алли 35′
10 Харри Кейн 42′
23 Кристиан Эриксен 48′
7 Сон Хын Мин (Э. Ламела) 61′
10 Харри Кейн (Сон Хын Мин) 74′
Составы
Джордан Пикфорд 1
Майкл Кин 4
Курт Зума 5
Люка Динь 12
Шеймус Коулман 23
Том Дэйвис 26
Тео Уолкотт 11
Доминик Калверт-Льюин 29
53′ Андре Гомеш 8
Морган Шнейдерлен 18
83′ Гильфи Сигурдссон 10
Тосун Дженк 14
75′ Ришарлисон 30
Анисиу Калдейра Бернард 20
1 Юго Ллорис
2 Киран Триппьер 32′
4 Тоби Алдервейрелд
6 Давинсон Санчес
33 Бен Дэйвис
8 Харри Уинкс
23 Кристиан Эриксен 71′
10 Харри Кейн
17 Мусса Сиссоко 83′
27 Лукас Моура
20 Деле Алли 45′
11 Эрик Ламела
7 Сон Хын Мин 79′
52 Оливер Скипп
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 17
3 Удары в створ 8
2 Угловые 1
13 Фолы 9
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Пол Тирни (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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