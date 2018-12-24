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08:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» готов отдать «Интеру» Модрича, Себальоса и € 25 млн за Икарди и Шкриньяра

Мадридский «Реал» готов рассмотреть вариант обмена с миланским «Интером», сообщает Don Balon.

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Источник: AFP 2018

По информации издания, мадридский клуб готов отдать итальянцам хорватского полузащитника Луку Модрича в обмен на словацкого защитника Милана Шкриньяра и аргентинского нападающего Мауро Икарди.

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При этом «Реал» готов включить в сделку испанского полузащитника Даниэля Себальоса и заплатить € 25 млн.

Ранее сообщалось, что в январе «Интер» снова попытается приобрести Модрича, которого он не смог купить прошлым летом, не договорившись с «Реалом» о сумме отступных.

Лука перешёл в «Реал» в 2012 году из лондонского «Тоттенхэм Хотспур». В этом сезоне 33-летний полузащитник отдал 2 результативные передачи в 16 матчах испанской Примеры.

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