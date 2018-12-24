«Реал» готов отдать «Интеру» Модрича, Себальоса и € 25 млн за Икарди и Шкриньяра
Мадридский «Реал» готов рассмотреть вариант обмена с миланским «Интером», сообщает Don Balon.
Мадридский «Реал» готов рассмотреть вариант обмена с миланским «Интером», сообщает Don Balon.
По информации издания, мадридский клуб готов отдать итальянцам хорватского полузащитника Луку Модрича в обмен на словацкого защитника Милана Шкриньяра и аргентинского нападающего Мауро Икарди.
При этом «Реал» готов включить в сделку испанского полузащитника Даниэля Себальоса и заплатить € 25 млн.
Ранее сообщалось, что в январе «Интер» снова попытается приобрести Модрича, которого он не смог купить прошлым летом, не договорившись с «Реалом» о сумме отступных.
Лука перешёл в «Реал» в 2012 году из лондонского «Тоттенхэм Хотспур». В этом сезоне 33-летний полузащитник отдал 2 результативные передачи в 16 матчах испанской Примеры.