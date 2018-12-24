«Спортинг» уступил «Витории» в матче чемпионата Португалии
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Футболисты «Витории» (Гимарайнш) обыграли лиссабонский «Спортинг» в матче 14-го тура чемпионата Португалии.
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Футболисты «Витории» (Гимарайнш) обыграли лиссабонский «Спортинг» в матче 14-го тура чемпионата Португалии.
Встреча, прошедшая на поле «Витории», завершилась со счетом 1:0. Гол забил То Зе (26-я минута).
Таким образом, прервалась шестиматчевая победная серия «Спортинга» в чемпионате.