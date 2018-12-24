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09:57 (мск), источник: Р-Спорт

«Спортинг» уступил «Витории» в матче чемпионата Португалии

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Футболисты «Витории» (Гимарайнш) обыграли лиссабонский «Спортинг» в матче 14-го тура чемпионата Португалии.

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая на поле «Витории», завершилась со счетом 1:0. Гол забил То Зе (26-я минута).

Таким образом, прервалась шестиматчевая победная серия «Спортинга» в чемпионате.

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