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10:34 (мск), источник: Р-Спорт

«Страсбур» продлил контракт с главным тренером Тьерри Лори

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Страсбур» на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Тьерри Лори.

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Новое соглашение рассчитано до июня 2020 года.

Лори возглавил «Страсбур» перед сезоном-2016/17 и по его итогам вывел команду в высший дивизион.

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