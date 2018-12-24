«Страсбур» продлил контракт с главным тренером Тьерри Лори
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Страсбур» на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Тьерри Лори.
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Страсбур» на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Тьерри Лори.
Новое соглашение рассчитано до июня 2020 года.
Лори возглавил «Страсбур» перед сезоном-2016/17 и по его итогам вывел команду в высший дивизион.