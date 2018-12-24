Второй бомбардир КПЛ-2018 может уйти из «Кайрата»

По информации источника, Эсеола входит в сферу интересов клуба, который ведет борьбу за чемпионство в первенстве Греции. На данный момент первая четверка греческой Суперлиги выглядит следующим образом ПАОК, «Олимпиакос», «Атромитос» и АЕК.

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Ранее также сообщалось, что кандидатуру Эсеолы рассматривает и киевское «Динамо», в систему которого входил футболист. В сезоне-2009/10 форвард играл за дубль киевлян, а за главную команду провел один товарищеский матч.

Сам Эсеола намекнул, что не против вернуться в «Динамо». Напомним, что киевляне были соперниками «Астаны» по групповому этапу Лиги Европы.