Второй бомбардир КПЛ-2018 может уйти из «Кайрата»
Нападающий алматинского «Кайрата» Адеринсола Эсеола может продолжить карьеру в Греции. Об этом сообщает портал To10.gr.
Нападающий алматинского «Кайрата» Адеринсола Эсеола может продолжить карьеру в Греции. Об этом сообщает портал To10.gr.
По информации источника, Эсеола входит в сферу интересов клуба, который ведет борьбу за чемпионство в первенстве Греции. На данный момент первая четверка греческой Суперлиги выглядит следующим образом ПАОК, «Олимпиакос», «Атромитос» и АЕК.
Ранее также сообщалось, что кандидатуру Эсеолы рассматривает и киевское «Динамо», в систему которого входил футболист. В сезоне-2009/10 форвард играл за дубль киевлян, а за главную команду провел один товарищеский матч.
Сам Эсеола намекнул, что не против вернуться в «Динамо». Напомним, что киевляне были соперниками «Астаны» по групповому этапу Лиги Европы.
В Казахстане 27-летний форвард играет с января 2018 года. Сезон Эсеола начинал в уральском «Акжайыке», в составе которого забил восемь голов в 14 матчах КПЛ. В июле он перешел в «Кайрат», подписав контракт на 1,5 года. В составе алматинского клуба он довел число забитых мячей до 17 и занял второе место в списке снайперов сезона в КПЛ.