Лучший бомбардир неудачника КПЛ-2018 нашел себе новый клуб за рубежом
Нападающий уральского «Акжайыка» Малик Мане продолжит карьеру в Азербайджане, сообщает Azerisport.com.
Нападающий уральского «Акжайыка» Малик Мане продолжит карьеру в Азербайджане, сообщает Azerisport.com.
30-летний сенегалец получил предложение от клуба «Габала», занимающего пятое место в чемпионате.
«Пока что ждем. Это не связано с финансовыми вопросами. Менеджер сказал, что нужно подождать до 28 декабря. Сейчас я в Сенегале. Я и вправду хочу играть в “Габале”. Об этом я сказал и своему менеджеру. В принципе, у меня много предложений на руках. Надеюсь, все сложится хорошо, и я перейду в “Габалу”», — сказал сенегалец.
Малик Мане в чемпионатах Казахстана дебютировал в 2011 году в составе «Актобе». Сыграл 29 матчей и забил 12 мячей. В 2016—2017 годах вернулся в Казахстан — забил 16 мячей в 43 матчах за «Тараз».
Сезон-2018 провел в составе уральского «Акжайыка». С девятью мячами он стал лучшим бомбардиром команды, которая вылетела из