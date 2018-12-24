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09:32 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир неудачника КПЛ-2018 нашел себе новый клуб за рубежом

Нападающий уральского «Акжайыка» Малик Мане продолжит карьеру в Азербайджане, сообщает Azerisport.com.

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30-летний сенегалец получил предложение от клуба «Габала», занимающего пятое место в чемпионате.

«Пока что ждем. Это не связано с финансовыми вопросами. Менеджер сказал, что нужно подождать до 28 декабря. Сейчас я в Сенегале. Я и вправду хочу играть в “Габале”. Об этом я сказал и своему менеджеру. В принципе, у меня много предложений на руках. Надеюсь, все сложится хорошо, и я перейду в “Габалу”», — сказал сенегалец.

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Малик Мане в чемпионатах Казахстана дебютировал в 2011 году в составе «Актобе». Сыграл 29 матчей и забил 12 мячей. В 2016—2017 годах вернулся в Казахстан — забил 16 мячей в 43 матчах за «Тараз».

Сезон-2018 провел в составе уральского «Акжайыка». С девятью мячами он стал лучшим бомбардиром команды, которая вылетела из премьер-лиги. Всего в КПЛ провел 99 матчей, забил 37 мячей.

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