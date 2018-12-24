Лучший бомбардир неудачника КПЛ-2018 нашел себе новый клуб за рубежом

«Пока что ждем. Это не связано с финансовыми вопросами. Менеджер сказал, что нужно подождать до 28 декабря. Сейчас я в Сенегале. Я и вправду хочу играть в “Габале”. Об этом я сказал и своему менеджеру. В принципе, у меня много предложений на руках. Надеюсь, все сложится хорошо, и я перейду в “Габалу”», — сказал сенегалец.