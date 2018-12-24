Жамбыл Кукеев покинул «Актобе»

В нынешним сезоне 30-летний хавбек сыграл 25 матчей, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач.

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Ранее сообщалось, что в услугах Кукеева заинтересован шымкентский «Ордабасы», который выступит в квалификации Лиги Европы.

В премьер-лиге Кукеев дебютировал в 2006 году в составе «Астаны» (бывший «Женис» — прим. Vesti.kz).

Также поиграл в таких клубах, как «Алма-Ата», «Локомотив» (Астана), «Шахтер», «Кайрат» и «Кайсар».