Жамбыл Кукеев покинул «Актобе»
Полузащитник Жамбыл Кукеев покинул «Актобе», сообщает KazFootball.kz.
Полузащитник Жамбыл Кукеев покинул «Актобе», сообщает KazFootball.kz.
В нынешним сезоне 30-летний хавбек сыграл 25 матчей, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что в услугах Кукеева заинтересован шымкентский «Ордабасы», который выступит в квалификации Лиги Европы.
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Также поиграл в таких клубах, как «Алма-Ата», «Локомотив» (Астана), «Шахтер», «Кайрат» и «Кайсар».
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