«Партизан» хотел подписать Мирко Иванича, но не нашел 1,5 млн евро, которые за своего подопечного требовал БАТЭ

На переходе Иванича настаивал главный тренер «Партизана» Зоран Миркович, с которым футболист работал в сборной Черногории. Однако самая большая проблема — это деньги, так как у сербского клуба плачевное финансовое положение, сообщает Белорусский футбол со ссылкой на сербский Informer.