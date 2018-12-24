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09:59 (мск), источник: Прессбол

«Партизан» хотел подписать Мирко Иванича, но не нашел 1,5 млн евро, которые за своего подопечного требовал БАТЭ

Белградский «Партизан» хотел рекрутировать в свои ряды полузащитника борисовского БАТЭ Мирко Иванича, но из-за проблем с финансами не смог этого сделать: белорусская сторона потребовала компенсацию в 1,5 млн евро — сербы сочли такую сумму завышенной.

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Источник: AFP 2018

На переходе Иванича настаивал главный тренер «Партизана» Зоран Миркович, с которым футболист работал в сборной Черногории. Однако самая большая проблема — это деньги, так как у сербского клуба плачевное финансовое положение, сообщает Белорусский футбол со ссылкой на сербский Informer.

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