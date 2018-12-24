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14:35 (мск), источник: Р-Спорт

Marca: Полузащитник «Лиона» попал в сферу интересов «Реала»

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мадридский футбольный клуб «Реал» проявляет интерес к полузащитнику французского «Лиона» Набилю Фекиру, сообщает Marca.

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Источник: Reuters
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Как отмечает издание, «Королевский клуб» ищет атакующего хавбека, который мог бы в долгосрочной перспективе заменить хорвата Луку Модрича. «Реал» рассматривает кандидатуру 25-летнего футболиста сборной Франции Фекира в качестве потенциального новичка.

Контракт Фекира с «Лионом» рассчитан до лета 2020 года. По данным Marca, клуб, которому предстоит сыграть с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов, надеется сохранить одного из лидеров.

В текущем сезоне Фекир забил шесть голов в 16 матчах за «Лион» во всех турнирах.

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