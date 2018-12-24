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18:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» страшен. Он выиграет премьер-лигу?

В этом сезоне у «Манчестер Сити» появился реальный конкурент — команда Юргена Клоппа​ созрела для победы в премьер-лиге. Рассказываем, что позволило «Ливерпулю» совершить качественный скачок.

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Источник: Спорт-Экспресс

Трансферы

При описании нынешнего «Ливерпуля» напрашивается клише «Красная машина». Если так, то в прошлом сезоне передняя часть автомобиля напоминала болид «Феррари» со всеми прибамбасами, а сзади непонятно как припаяли ВАЗ-2109. Ехать машина может, но с большими оговорками.

Этими оговорками были 0:5 от «Манчестер Сити», 1:4 от «Тоттенхэма», 0:1 от «Суонси» и горстка ничьих с середняками и аутсайдерами. Подобные результаты тормозили прогресс «Ливерпуля» и обесценивали 57 голов Салаха, Мане и Роберту Фирмину за чемпионат. Сэр Алекс Фергюсон как-то сказал, что атака выигрывает матчи, а оборона — титулы. Клопп согласится: красные финишировали только четвертыми и проиграли в финале Лиги чемпионов из-за дыр в обороне и дырок в воротах.

«Ливерпулю» нужно было усиление еще летом 2017-го, но тогда переход ван Дейка сорвался, а Клопп отказался покупать альтернативу — предпочел подождать зимы, когда «Саутгемптон» стал сговорчивее и отпустил голландца на «Энфилд».

Это терпеливое решение сыграло важную роль. Достаточно сказать, что в 24 матчах прошлого чемпионата без ван Дейка «Ливерпуль» пропускал 1,17 мяча за игру, а с ним — 0,71 мяча. Сейчас эти цифры совсем мизерные — 0,38 пропущенных гола за матч (ван Дейк играл во всех).

Еще о терпении: в августе 2017-го красные купили у «Лейпцига» центрального хавбека Кейта, однако сам трансфер состоялся лишь этим летом. И сейчас гвинеец регулярно играет за «Ливерпуль». Правда, и этого было мало. Клопп мечтал о более серьезном усилении, но в клубе тренер не занимается трансферами напрямую — он лишь предлагает членам селекционного отдела варианты, и решающее слово всегда за ними. Однако покупки Фабинью, Шачири и Алиссона показали, что менеджмент «Ливерпуля» гармонирует с немцем. За год были усилены все необходимые позиции.

Вратарь

Важность Алиссона необходимо отметить отдельно. В воротах у «Ливерпуля» в последние годы творился бардак: Миньоле и Кариус попеременно устраивали цирковые представления, пока чудачества одного из них не достигли апогея в майской игре с «Реалом».

Летом «Ливерпуль» выложил 62,5 миллиона евро за вратаря «Ромы» и сборной Бразилии Алиссона. Вокруг смеялись над ценой за бразильца, но пару недель назад после матча с «Наполи» и того самого сейва на последних минутах Клопп признался: «Я бы заплатил за него вдвое больше, если бы знал, насколько он хорош».

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Алиссон перевернул сознание соперников. Все привыкли, что у «Ливерпуля» плюшевые вратари, и подсознательно считают его оборону слабее. Ничего подобного: «Ливерпуль» за 18 туров пропустил каких-то семь мячей, и, если верить Statsbomb, Алиссон уже в этом сезоне лишил оппонентов пяти верных голов. Бразилец спас место своей команды в плей-офф Лиги чемпионов в игре с «Наполи», не позволил «Челси» забить второй мяч, «Брайтону» — сравнять счет на последних минутах, «Эвертону» — открыть счет. Обозреватель The Guardian и тактический гуру Джонатан Уилсон подчеркивает и другие компоненты игры Алиссона: «Он лучше пасует, чем каждый из его предшественников (Кариус и Миньоле) и никогда не паникует, а излучает спокойствие — в этом еще одно преимущество Алиссона».

За весь прошлый сезон «Ливерпуль» только один раз выиграл со счетом 1:0. В этом минимальных побед уже накопилось четыре — в играх с «Брайтоном», «Хаддерсфилдом», «Эвертоном» и «Наполи». Сложно говорить о прямой связи с новым вратарем, но косвенная точно есть — в предыдущем абзаце мы упоминали три из четырех этих матчей.

Тактика

Клопп всегда обожал атаковать, но порой становился заложником своего «хэви-метал футбола». Летом он сосредоточился на других аспектах игры и, к примеру, нанял тренера по аутам. Прогресс заметен: Гомез уже бросает из-за боковой до 11-метровой отметки, и один из таких аутов помог сборной Англии победить Хорватию в Лиге наций.

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«Ливерпуль» стал прагматичнее, хотя все еще много забивает. Но если раньше команда и после третьего, второго и, самое страшное, первого забитого мяча продолжала нестись вперед, то сейчас меняет приоритеты. Симптоматично, что в этом сезоне соперники «Ливерпуля» во втором тайме бьют по воротам реже, чем во втором.

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Немного показательной статистики. В этом чемпионате команда Клоппа восстанавливает владение мячом в атакующей трети поля в среднем 4,1 раза за матч, в прошлом — 4,5 раза. Статистики Opta подметили и изменения в игре соперников «Ливерпуля»: сейчас оппоненты в середине поля и на своей трети в среднем совершают 12,8 передачи, в прошлом — 11,2. Кроме того, год назад соперники во время атак в среднем продвигались на 10,9 метра вперед, а сейчас — на 11,9. Выходит, красные ослабили гайки прессинга и «противопрессинга», изобретенного Клоппом, зато теперь футболисты не выдыхаются к исходу часа и дольше сохраняют концентрацию.

«Ливерпуль» стал гибче. Год назад Клопп использовал одну схему 4−3−3 и менял тактику внутри нее, но с одной расстановкой трудно добиться успеха на длинной дистанции. С приходом Шачири «Ливерпуль» переоделся в 4−2−3−1, хотя базовой все еще остается 4−3−3. Швейцарец — большая удача красных. Они подобрали Шачири из вылетевшего «Стоук Сити» и расцветили им тактику. В схеме 4−2−3−1 новичок играет либо слева, либо под нападающим, а на острие часто выходит Салах. В 2017-м квартет Коутинью — Фирмину — Мане — Салах называли Fab Four («Великолепная четверка»), и сейчас он снова блистает в обновленном составе.

Перспективы

У «Ливерпуля» безупречная статистика — никогда в своей истории он не стартовал так круто (15 побед и 3 ничьих). Но конкуренция беспрецедентно сильна, и для победы в турнире нужно будет сотворить невероятное. «48 очков до Рождества — это безумие, — подчеркивает Клопп. — Однако есть и другие команды. Никто не теряет очков, вплоть до пятого места. Наверное, потребуется 105 очков, чтобы стать чемпионом».

Немец близок к правде. «Сити» набрал ровно 100 очков в прошлом чемпионате, но тогда ему не с кем было соревноваться. Сейчас Гвардьола столкнулся с теми же проблемами, что и в «Барселоне»: весь мир пристально наблюдает за успехами его команды и на атомы разбирает все аспекты игры «Манчестер Сити». Информации о хитросплетениях тактики Гвардьолы так много, что любой толковый тренер может даже без аналитического отдела разобраться в ее слабостях. Другое дело, что у «Сити» мощный состав, и любой «брайтон» чемпиона обыграть не может.

Но «горожан» в этом сезоне подкосили проблемы со здоровьем Де Брейне — бельгиец в чемпионате сыграл только пять матчей. В последней игре с «Кристал Пэлас» он вышел на замену при счете 1:3, отыграл один мяч, но большего сделать не успел — этот факт доказывает важность Де Брейне для «Сити».

У «Ливерпуля» все в порядке с составом, балансом, здоровьем футболистов.

И, кажется, Клопп нашел оптимальный тактический вариант — сейчас нет опасений, что к апрелю-маю игроки массово начнут выплевывать легкие и проиграют ряд важных матчей. И на последнюю команду, претендовавшую на золото, нынешний «Ливерпуль» не похож. В сезоне-2013/14 красные пропустили чудовищно много (50 голов) и регулярно теряли очки там, где не должны были. Сейчас «Ливерпуль» мудрее, спокойнее и нет игроков, которые могут поскользнуться на ровном месте.

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