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18:30 (мск), источник: Р-Спорт

Мхитарян выбыл на шесть недель из-за перелома ноги

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Футболист лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян выбыл на шесть недель из-за травмы, сообщается на сайте английской команды.

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Врачи диагностировали у Мхитаряна перелом плюсневой кости правой ноги.

«Ожидается, что к полноценным тренировкам игрок приступит через шесть недель», — говорится в сообщении.

Ближайший матч «Арсенал» проведет 26 декабря на выезде против «Брайтона» в рамках 19-го тура чемпионата Англии.

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