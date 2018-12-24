Мхитарян выбыл на шесть недель из-за перелома ноги
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Футболист лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян выбыл на шесть недель
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Футболист лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян выбыл на шесть недель
Врачи диагностировали у Мхитаряна перелом плюсневой кости правой ноги.
«Ожидается, что к полноценным тренировкам игрок приступит через шесть недель», — говорится в сообщении.
Ближайший матч «Арсенал» проведет 26 декабря на выезде против «Брайтона» в рамках 19-го тура чемпионата Англии.