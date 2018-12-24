Вице-президент «Монако» рассказал о планах по выходу клуба из кризиса
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
После 18 проведенных матчей монегаски, в составе которых выступает россиянин Александр Головин, занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 13 очков. В октябре Тьерри Анри сменил в должности главного тренера команды Леонарду Жардима.
«Наши проблемы накапливаются, я знаю об этом. Хорошо, что наступает перерыв в чемпионате, мы сможем тщательно проанализировать ситуацию.