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18:32 (мск), источник: Р-Спорт

Вице-президент «Монако» рассказал о планах по выходу клуба из кризиса

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Вице-президент футбольного клуба «Монако» Вадим Васильев рассказал, какие шаги необходимо предпринять, чтобы команда вышла из кризиса.

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Источник: Reuters

После 18 проведенных матчей монегаски, в составе которых выступает россиянин Александр Головин, занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 13 очков. В октябре Тьерри Анри сменил в должности главного тренера команды Леонарду Жардима.

«Наши проблемы накапливаются, я знаю об этом. Хорошо, что наступает перерыв в чемпионате, мы сможем тщательно проанализировать ситуацию. Во-первых, необходимо, чтобы в строй вернулись травмированные игроки. Во-вторых, мы должны серьезно усилить состав. В-третьих, нам следует сохранить в команде только тех, кто демонстрирует желание», — приводит слова Васильева getfootballnewsfrance.com.

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