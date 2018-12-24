Вице-президент «Монако» рассказал о планах по выходу клуба из кризиса

После 18 проведенных матчей монегаски, в составе которых выступает россиянин Александр Головин, занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 13 очков. В октябре Тьерри Анри сменил в должности главного тренера команды Леонарду Жардима.

«Наши проблемы накапливаются, я знаю об этом. Хорошо, что наступает перерыв в чемпионате, мы сможем тщательно проанализировать ситуацию. Во-первых, необходимо, чтобы в строй вернулись травмированные игроки. Во-вторых, мы должны серьезно усилить состав. В-третьих, нам следует сохранить в команде только тех, кто демонстрирует желание», — приводит слова Васильева getfootballnewsfrance.com.