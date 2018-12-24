«Ювентус» может продать Пьянича и Хедиру ради покупки Иско
Туринский «Ювентус» интересуется полузащитником мадридского «Реала» Иско, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на телеканал Sky.
Туринский «Ювентус» интересуется полузащитником мадридского «Реала» Иско, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на телеканал Sky.
По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением испанца в летнее трансферное окно. Чтобы получить средства на трансфер Иско, «Ювентус» готов продать полузащитников Сами Хедиру и Миралема Пьянича.
Ранее сообщалось, что у Иско конфликт с главным тренером мадридского клуба Сантьяго Солари. Интерес к хавбеку также проявляют «Манчестер Сити» и «Челси».
В нынешнем сезоне 28-летний Пьянич провёл 15 матчей в чемпионате Италии, стал автором одного забитого мяча, а также отдал две результативные передачи. На счету 31-летнего Хедиры пять матчей в Серии А, в которых он забил один гол.