«Ювентус» может продать Пьянича и Хедиру ради покупки Иско

По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением испанца в летнее трансферное окно. Чтобы получить средства на трансфер Иско, «Ювентус» готов продать полузащитников Сами Хедиру и Миралема Пьянича.

Ранее сообщалось, что у Иско конфликт с главным тренером мадридского клуба Сантьяго Солари. Интерес к хавбеку также проявляют «Манчестер Сити» и «Челси».

В нынешнем сезоне 28-летний Пьянич провёл 15 матчей в чемпионате Италии, стал автором одного забитого мяча, а также отдал две результативные передачи. На счету 31-летнего Хедиры пять матчей в Серии А, в которых он забил один гол.