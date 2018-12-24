Головин встретился с юными болельщиками «Монако»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин встретился с юными болельщиками команды в клубном доме клуба накануне католического Рождества.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин встретился с юными болельщиками команды в клубном доме клуба накануне католического Рождества.
Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.
Головин сфотографировался с детьми и раздал им автографы. На мероприятии также присутствовали полузащитник Маркуш Лопеш и талисман клуба слон Буба.
Напомним, что 22-летний Головин перешёл в «Монако» минувшим летом из ЦСКА за € 30 млн.
В нынешнем сезоне он провёл 10 матчей в чемпионате Франции и стал автором одной результативной передачи. В данный момент российский хавбек отбывает четырёхматчевую дисквалификацию, которую он заработал за грубый фол в матче 18-го тура с «Лионом» (0:3).