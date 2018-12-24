Головин встретился с юными болельщиками «Монако»

Головин сфотографировался с детьми и раздал им автографы. На мероприятии также присутствовали полузащитник Маркуш Лопеш и талисман клуба слон Буба.

В нынешнем сезоне он провёл 10 матчей в чемпионате Франции и стал автором одной результативной передачи. В данный момент российский хавбек отбывает четырёхматчевую дисквалификацию, которую он заработал за грубый фол в матче 18-го тура с «Лионом» (0:3). Из-за неё он уже пропустил встречу 19-го тура с «Генгамом» (0:2).