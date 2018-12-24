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20:47 (мск), источник: Матч ТВ

«Реалу» лучше не становится, Месси набивает статистику. Итоги первой половины чемпионата Испании

Чемпионская гонка, в которой пока нет «Реала».

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Источник: Reuters

Сезон в испанском чемпионате разбивается не ровно пополам — после 17 сыгранных туров игроки уходят на рождественские каникулы, которые продлятся до 5 января. Осенью примера была одним из самых интригующих чемпионатов в Европе — такой плотности в таблице позавидовали бы и в Англии, не говоря уж про Италию и Францию с их гегемонами. Выделяем все самое главное, что произошло за первую половину чемпионата.

В «Реале» что-то пошло не так

Уход Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского «Реала» стал шоком для Флорентино Переса. Надо отдать должное президенту столичного клуба, он довольно быстро составил план проекта следующей команды и не постеснялся ради этого вытащить из национальной сборной Испании Хулена Лопетеги. Специалист по работе с талантливой молодежью должен был произвести смену поколений в «Реале» и заложить фундамент успехов на будущее десятилетие.

Когда результаты один за другим стали складываться не в пользу «Реала» — то из-за плохой реализации моментов, то из-за банального невезения, — Лопетеги запаниковал. Не желая терять хорошие отношения с ветеранами командами, он свел к минимуму ротацию состава, перестал обращать внимание на молодых игроков и пытался всеми силами выйти из первого большого кризиса. Отказ от собственных принципов привел к чудовищному поражению в эль класико и последующему увольнению.

Возглавивший команду Солари как будто бы наладил ситуацию, вернув стиль менеджмента Зидана — максимум общения с игроками, минимум тактических изысков.

Помогло ненадолго: разгромное поражение от «Эйбара» и второй на групповой стадии Лиги чемпионов проигрыш ЦСКА развеял иллюзии. В последних трех матчах в чемпионате «Реал» победил, но вряд ли болельщики оценили победы с минимальным счетом над такими грозными соперниками, как «Уэска» и «Райо Вальекано».

Месси не скучает без Роналду

Поклонники «Барселоны» могли опасаться, что провал сборной Аргентины в России эмоционально подкосит Месси — другого шанса выиграть чемпионат мира может и не представиться. Да еще и главный раздражитель — Криштиану Роналду — уехал в чемпионат Италии. Как оказалось, Лео проводит один из лучших сезонов в карьере: за 13,6 полных матча в чемпионате Испании он забил 15 мячей и отдал 10 голевых передач. По системе «гол+пас» даже Суарес отстает от него на 10 очков, а всех остальных не видно и в зеркале заднего вида.

К тому, что Месси умеет много забивать и раздавать, мы давно привыкли. А вот то, что он теперь настоящий мастер штрафных ударов — это в новинку. В нынешнем сезоне аргентинец четыре раза забивал прямым ударом со штрафного (включая дубль в каталонском дерби), а всего за календарный 2018 год — восемь раз.

«Атлетико» и «Севилья» не выпали из гонки

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В прошлом году к этому моменту «Барселона» опережала «Атлетико» на 9 очков, а третью команду (тогда это была «Валенсия») — на 11. Нынешнее отставание «Атлетико» в три очка и «Севильи» в пять можно назвать близким к идеальному. Симеоне продолжает прогрессировать в направлении открытого футбола, не забывая при этом об обороне — его команда потерпела всего одно поражение за первые 17 туров, пропустив при этом 12 мячей. В Испании никто не пропускал меньше, в элитных чемпионатах Европы — только «Ливерпуль», «Ювентус» и «ПСЖ».

Обе команды явно тяготит выступление в еврокубках, где периодически и случаются локальные провалы: «Атлетико» потерял очки с «Брюгге» и вышел в плей-офф со второго места, получив в соперники «Ювентус», а «Севилья» теряла очки во внутреннем чемпионате именно после игр в середине недели. Тем не менее оба претендента на чемпионство (пока мы еще можем их так называть) соблюдают главное правило погони за «Барсой»: никаких поражений. «Севилья» в чемпионате последний раз проигрывала 20 октября, «Атлетико» — 1 сентября.

Дембеле — самый яркий игрок чемпионата

Самый противоречивый игрок Ла Лиги — французский форвард «Барселоны» Усман Дембеле. Пару месяцев назад пресса отправляла его прочь из Каталонии: 21-летний нападающий пропускал тренировки, не отвечал на звонки представителей тренерского штаба «Барсы», постоянно играл в видеоигры и бесил Эрнесто Вальверде тем, что даже к выходу на замену готовился минут десять. В класико главный тренер предпочел выпустить на правый фланг Рафинью, а не ленивого игрока.

Но есть в этой истории и обратная сторона — при всем халатном отношении к рабочим процессам Дембеле преображается на футбольном поле.

За последние 10 матчей «Барсы» во всех соревнованиях француз совершил 10 результативных действий: семь голов и три голевых передачи.

Нестандартная манера игры Дембеле привлекает болельщиков своей зрелищностью. С такой эффективностью ветеранам «Барсы» будет все трудней объяснять младшему товарищу, что он что-то не так делает.

Середняки никого не боятся

По сравнению с английской премьер-лигой, где, по преданию, каждый может победить каждого, у испанской примеры долгое время была репутация чемпионата двух, а потом трех команд. Даже несмотря на то, что эти три команды частенько и Лигу чемпионов разыгрывали между собой. Но в этом сезоне всем очевидно, что для испанских середняков авторитетов больше нет.

«Леганес» победил «Барселону» и сыграл вничью с «Атлетико». «Жирона» суммарно отобрала у них же 4 очка. «Эйбар» разгромил «Реал» и сыграл вничью с «Атлетико». «Бетис» выиграл на «Камп Ноу», «Леванте» — на «Сантьяго Бернабеу». В Испании выросло сразу несколько коллективов, способных прессинговать соперника на протяжении 80 минут, а в таких условиях индивидуальный класс футболистов практически не имеет значения.

«Валенсия» — специалист по ничьим

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По истечении 90 минут основного времени матча «Валенсия» — «Уэска» хозяева «Местальи» играли вничью с последней командой чемпионата. Такой результат гарантировал им рождественские праздники в нижней половине таблицы, а также беспрецедентный показатель ничьих: 11 в 17 матчах. К счастью для валенсийцев, в добавленное арбитром время им все-таки удалось дожать соперника при помощи Дениса Черышева и запрыгнуть на десятую строчку в таблице.

Тем не менее «Валенсия» остается одним из главных разочарований первого круга Ла Лиги. Успешная работа Марселино в прошлом году вернула команду в Лигу чемпионов и обещала включение в борьбу за чемпионство. Ничего страшного с «Валенсией» в межсезонье не произошло, но разом разладилось во всех линиях — особенно плохи дела с реализацией моментов. До зоны вылета по-прежнему ближе, чем до зоны Лиги чемпионов.

Провал «Вильярреала»

Шок-контент осени — «Вильярреал» финиширует в зоне вылета. Тренер Хавьер Кальеха был уволен две недели назад, но положения команды это не поправило — она по-прежнему не умеет играть в обороне и пропускает не то чтобы много, а просто в самые важные моменты. Единственным светлым пятном в сезоне «Вильярреала» остается возвращение в футбол Санти Касорлы, который из-за инфекции чуть не потерял ногу. В «Вильярреале» он впервые за 636 дней сыграл в футбол в официальном матче.

Антифутбол «Хетафе» работает

Если бы вас попросили набросать словесный портрет команды, играющей в антифутбол, у вас получился бы «Хетафе». Минимальное владение мячом, худший процент точности передач, максимум фолов и карточек — так играет команда из пригорода Мадрида. В эпоху футбольного универсализма и прогрессивных атакующих идей с большим количеством пасов на короткую и среднюю дистанцию «Хетафе» идет против тренда и играет в старый добрый бей-беги и вешай-забьем. И это работает! Меньше команды Хосе Бордаласа в примере пропускает только «Атлетико», и подобный рецепт позволяет ей держаться в зоне еврокубков.

Промес пока лишний

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При переходе голландского форварда из «Спартака» в «Севилью» казалось, что он создан для Испании вообще и для остроатакующей скоростной команды из Андалусии в особенности. Однако осень у Промеса ушла даже не то что на адаптацию, а просто на прозябание на лавке запасных. Пабло Мачин не стал разбивать дуэт форвардов Сильва — Бен Йеддер, а с замены Промесу никак не удается себя проявить. За 433 игровых минуты ни одного результативного действия. Паниковать игроку рано, но за 20 миллионов евро от него ждут гораздо большего.

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