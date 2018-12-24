Алекс Фергюсон вернется в «Манчестер Юнайтед»

Источник: AFP 2018

По информации издания, 76-летний специалист намерен помочь Сульшеру вернуть МЮ чемпионский титул. В материале отмечается, что Фергюсон был активным сторонником приглашения норвежца в клуб после увольнения Жозе Моуринью. Он также выступал за возвращение в клуб своего бывшего ассистента Майка Фелана.

Сульшер был назначен и.о. главного тренера манкунианцев 18 декабря. Будучи игроком, норвежец выступал за английскую команду с 1996 по 2007 год. В составе МЮ он становился шестикратным чемпионом Английской Премьер-лиги и победителем Лиги чемпионов.