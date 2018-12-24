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22:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Реал» хочет обменять Иско и Ковачича на Азара

«Реал» не оставляет попытки приобрести нападающего «Челси» Эдена Азара, сообщает Onda Cero.

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Источник: Reuters

Клуб из Мадрида планирует обменять 27-летнего бельгийца на хавбека Иско и Матео Ковачича​.

Ковачич в текущем сезоне на правах аренды выступает за «Челси». Сообщается, что лондонский клуб планирует оставить у себя 24-летнего хорвата.

Иско испортил отношения с главным тренером «Реала» Сантьяго Солари и в прессе появлялась информация, что испанец планирует покинуть «сливочных».

Контракт Азара с «Челси» истекает летом 2020 года. Сам бельгиец неоднократно заявлял, что в будущем хотел бы выступать за «Реал».

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