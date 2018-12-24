СМИ: «Реал» хочет обменять Иско и Ковачича на Азара
«Реал» не оставляет попытки приобрести нападающего «Челси» Эдена Азара, сообщает Onda Cero.
«Реал» не оставляет попытки приобрести нападающего «Челси» Эдена Азара, сообщает Onda Cero.
Клуб из Мадрида планирует обменять 27-летнего бельгийца на хавбека Иско и Матео Ковачича.
Ковачич в текущем сезоне на правах аренды выступает за «Челси». Сообщается, что лондонский клуб планирует оставить у себя 24-летнего хорвата.
Иско испортил отношения с главным тренером «Реала» Сантьяго Солари и в прессе появлялась информация, что испанец планирует покинуть «сливочных».
Контракт Азара с «Челси» истекает летом 2020 года. Сам бельгиец неоднократно заявлял, что в будущем хотел бы выступать за «Реал».