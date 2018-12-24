«Фенербахче» сыграл вничью с «Антальяспором», Нойштедтер был удалён с поля
В матче 17-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» принимал «Фенербахче».
В матче 17-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» принимал «Фенербахче».
Встреча состоялась на стадионе «Анталия Арена» и завершилась со счётом 0:0.
В стартовом составе «Фенербахче» на поле вышел российский защитник Роман Нойштедтер. В компенсированное время первого тайма игрок сборной России получил первую жёлтую карточку, а на 75-й минуте главный арбитр встречи показал Нойштедтеру красную карточку и удалил футболиста с поля. «Фенербахче» продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате Турции, которая теперь составляет 5 матчей.
«Антальяспор» набрал 27 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Фенербахче» (16) располагается на предпоследнем, 17-м месте в таблице соревнования.