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22:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фенербахче» сыграл вничью с «Антальяспором», Нойштедтер был удалён с поля

В матче 17-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» принимал «Фенербахче».

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Источник: Reuters

Встреча состоялась на стадионе «Анталия Арена» и завершилась со счётом 0:0.

В стартовом составе «Фенербахче» на поле вышел российский защитник Роман Нойштедтер. В компенсированное время первого тайма игрок сборной России получил первую жёлтую карточку, а на 75-й минуте главный арбитр встречи показал Нойштедтеру красную карточку и удалил футболиста с поля. «Фенербахче» продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате Турции, которая теперь составляет 5 матчей.

«Антальяспор» набрал 27 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Фенербахче» (16) располагается на предпоследнем, 17-м месте в таблице соревнования.

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