Черышев — лучший игрок 17-го тура Примеры по версии InStat Index
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев признан лучшим игроком 17-го тура чемпионата Испании по версии InStat Index.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев признан лучшим игроком 17-го тура чемпионата Испании по версии InStat Index.
Черышев набрал 323 балла. В домашнем матче с «Уэской» (2:1) он отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне российский хавбек провёл 11 матчей в чемпионате Испании, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Вторым стал нападающий «Барселоны» Усман Дембеле (316), который отметился забитым мячом во встрече с «Сельтой» (2:0).
Третье место занял полузащитник «Райо Вальекано» Алекс Морено (303), сыгравший 90 минут в матче с «Леванте» (2:1).
В общем зачёте лидирует защитник «Барселоны» Жорди Альба (372). Второй — нападающий каталонского клуба Лионель Месси (371), третье место у полузащитника «Валенсии» Даниэля Парехо (369).