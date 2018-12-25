Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.12
Аугсбург2
Вольфсбург3
Футбол. Зарубежный
23.12
Леганес1
Севилья1
Футбол. Зарубежный
23.12
Эвертон2
Тоттенхэм Хотспур6
Футбол. Зарубежный
23.12
Бордо1
Амьен1
Футбол. Зарубежный
23.12
Хоффенхайм1
Майнц1
Футбол. Зарубежный
23.12
Райо Вальекано2
Леванте1
Все события
Фоторепортажи
11Матч России и Финляндии побил рекорд по посещаемости
7Поражение «Сити», 5 мячей команды Сульшера и другие события выходных
00:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Челси» и «Милан» близки к обмену Мората — Игуаин

Аргентиский нападающий «Милана» Гонсало Игуаин в ближайшее время перейдёт в «Челси» в обмен на испанского форварда лондонского клуба Альваро Морату, сообщает Sportmediaset.

Наверх
Источник: AP 2018

По данным источника, клубы в данный момент согласовывают последние детали обмена футболистами. Трансферы могут быть оформлены в первые дни января.

Напомним, «Милан» арендовал 31-летнего Игуаина у «Ювентуса» минувшим летом за € 18 млн с правом последующего выкупа за € 36 млн. Впрочем, миланский клуб решил не выкупать его трансфер. «Челси» хочет взять Игуаина в аренду на полгода, а затем выкупить его у «Ювентуса».

В нынешнем сезоне Игуаин провёл 13 матчей в Серии А и забил пять мячей. На счету 26-летнего Мораты пять голов в 14 матчах чемпионата Англии.

Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная жена вратаря "Ростова" показала откровенные фото!
Над русскими фигуристками издеваются на чемпионате России!
Двое суток Дзюбы на поле, рекорд Кержаковых. «Зенит» в 2018 году
Виктор Гончаренко назвал условия возвращения Головина в ЦСКА
Шайба Капризова в овертайме принесла ЦСКА победу в матче КХЛ
Двое россиян стали звездами недели Национальной хоккейной лиги
«Зенит» проиграл «Химкам» в первом матче при новом тренере
Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу стартует в Петербурге
Середняки не боятся. Итоги первой половины чемпионата Испании
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь