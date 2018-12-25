Источник: «Челси» и «Милан» близки к обмену Мората — Игуаин

Источник: AP 2018

По данным источника, клубы в данный момент согласовывают последние детали обмена футболистами. Трансферы могут быть оформлены в первые дни января.

Напомним, «Милан» арендовал 31-летнего Игуаина у «Ювентуса» минувшим летом за € 18 млн с правом последующего выкупа за € 36 млн. Впрочем, миланский клуб решил не выкупать его трансфер. «Челси» хочет взять Игуаина в аренду на полгода, а затем выкупить его у «Ювентуса».