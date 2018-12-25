«Кайрат» расстался с трижды лучшим футболистом Казахстана
Тренер по вратарям «Кайрата» Олег Воскобойников покинул алматинский клуб, сообщает KazFootball.kz.
Тренер по вратарям «Кайрата» Олег Воскобойников покинул алматинский клуб, сообщает KazFootball.kz.
Воскобойников проработал в клубе пять сезонов. Теперь в тренерском штабе «Кайрата» тренером по вратарям вместо опытного казахстанского специалиста, скорее всего, будет работать иностранный специалист.
Ранее Воскобойников трудился в шымкентском «Ордабасы». В бытность футболиста становился двукратным чемпионом Казахстана и трижды лучшим футболистом страны.
Напомним, в это межсезонье «Кайрат» возглавил 30-летний белорусский специалист Алексей Шпилевский. Он стал самым молодым тренером в истории чемпионата Казахстана.
Для Шпилевского «Кайрат» стал вторым опытом работы со взрослыми командами: летом 2018 года он полтора месяца возглавлял белорусский «Динамо-Брест». До этого он тренировал в академиях немецких «РБ Лейпцига» и «Штутгарта».