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08:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» расстался с трижды лучшим футболистом Казахстана

Тренер по вратарям «Кайрата» Олег Воскобойников покинул алматинский клуб, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: Vesti.kz

Воскобойников проработал в клубе пять сезонов. Теперь в тренерском штабе «Кайрата» тренером по вратарям вместо опытного казахстанского специалиста, скорее всего, будет работать иностранный специалист.

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Ранее Воскобойников трудился в шымкентском «Ордабасы». В бытность футболиста становился двукратным чемпионом Казахстана и трижды лучшим футболистом страны.

Напомним, в это межсезонье «Кайрат» возглавил 30-летний белорусский специалист Алексей Шпилевский. Он стал самым молодым тренером в истории чемпионата Казахстана.

Для Шпилевского «Кайрат» стал вторым опытом работы со взрослыми командами: летом 2018 года он полтора месяца возглавлял белорусский «Динамо-Брест». До этого он тренировал в академиях немецких «РБ Лейпцига» и «Штутгарта».

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