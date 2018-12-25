«Кайрат» расстался с трижды лучшим футболистом Казахстана

Источник: Vesti.kz

Воскобойников проработал в клубе пять сезонов. Теперь в тренерском штабе «Кайрата» тренером по вратарям вместо опытного казахстанского специалиста, скорее всего, будет работать иностранный специалист.

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Ранее Воскобойников трудился в шымкентском «Ордабасы». В бытность футболиста становился двукратным чемпионом Казахстана и трижды лучшим футболистом страны.

Напомним, в это межсезонье «Кайрат» возглавил 30-летний белорусский специалист Алексей Шпилевский. Он стал самым молодым тренером в истории чемпионата Казахстана.