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07:58 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Спартака» Промес наказан денежным штрафом за вождение в нетрезвом виде

ТАСС, 25 декабря. Суд Марбельи наказал денежным штрафом футболиста испанской «Севильи» голландца Квинси Промеса за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает газета Marca.

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Источник: AFP 2018

Полиция задержала голландского футболиста вечером 18 декабря. Алкотестер показал 0,6 промилле, что является превышением допустимого по испанскому законодательству уровня алкоголя более чем в два раза (0,25 промилле).

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Автомобиль футболиста был конфискован. Суд прошел в Марбелье и по его итогам 26-летним игрок получил штраф, сумма денежного наказания не уточняется. Также в момент задержания у футболиста не было с собой документов, которые он предъявил в момент судебного заседания. Промес обвинялся в том, что поставил под угрозу безопасность дорожного движения.

Игрок ранее выступал в голландском «Твенте» и российском «Спартаке». За московский клуб Промес провел пять сезонов, сыграл в 135 матчах и забил 66 мячей. Он был признан лучшим футболистом России 2017 года по опросу журналистов, который проводит еженедельник «Футбол», а также стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и лучшим бомбардиром команды. В испанскую «Севилью» голландец перешел 31 августа 2018 года за €21 млн, подписав контракт на пять лет.

Ранее форвард уже был задержан полицией на острове Ибица в июне 2018 года. Промес был обвинен в избиении супруги.

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