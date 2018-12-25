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09:06 (мск), источник: Vesti.kz

Участник Евро-2016 определился с новым клубом после ухода из «Кайрата»

Бывший игрок алматинского «Кайрата» полузащитник сборной Венгрии по футболу Акош Элек может вернуться в родной клуб.

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Как сообщает nemzetisport.hu, 30-летний футболист ведет переговоры с венгерским клубом «МОЛ Види». Элек уже выступал за команду с 2008 по 2012 год, которой провел 89 матчей и забил 12 голов.

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В «Кайрат» Элек перешел в марте 2017 года. В составе алматинского клуба полузащитник провел 50 игр, становился серебряным призером чемпионата Казахстана, а также обладателем Кубка страны.

По окончании сезона-2018 Элек покинул «Кайрат» в связи истечением контракта. Алматинцы решили не продлевать сотрудничество.

Добавим, что Элек имеет богатый опыт выступлений на международной арене. В его активе 42 матча за свою национальную команду и один забитый гол. Он сыграл два матча на чемпионате Европы-2016 и помог сборной Венгрии дойти до 1/8 финала под руководством экс-рулевого сборной Казахстана Бернда Шторка. Помимо выступлений в чемпионате своей страны, Элек играл в чемпионатах Турции и Китая, защищая цвета «Эскишехирспора» и «Чанчуня» соответственно.

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