Участник Евро-2016 определился с новым клубом после ухода из «Кайрата»

Как сообщает nemzetisport.hu, 30-летний футболист ведет переговоры с венгерским клубом «МОЛ Види». Элек уже выступал за команду с 2008 по 2012 год, которой провел 89 матчей и забил 12 голов.

В «Кайрат» Элек перешел в марте 2017 года. В составе алматинского клуба полузащитник провел 50 игр, становился серебряным призером чемпионата Казахстана, а также обладателем Кубка страны.