Участник Евро-2016 определился с новым клубом после ухода из «Кайрата»
Бывший игрок алматинского «Кайрата» полузащитник сборной Венгрии по футболу Акош Элек может вернуться в родной клуб.
Бывший игрок алматинского «Кайрата» полузащитник сборной Венгрии по футболу Акош Элек может вернуться в родной клуб.
Как сообщает nemzetisport.hu, 30-летний футболист ведет переговоры с венгерским клубом «МОЛ Види». Элек уже выступал за команду с 2008 по 2012 год, которой провел 89 матчей и забил 12 голов.
В «Кайрат» Элек перешел в марте 2017 года. В составе алматинского клуба полузащитник провел 50 игр, становился серебряным призером чемпионата Казахстана, а также обладателем Кубка страны.
По окончании сезона-2018 Элек покинул «Кайрат» в связи истечением контракта. Алматинцы решили не продлевать сотрудничество.
Добавим, что Элек имеет богатый опыт выступлений на международной арене. В его активе 42 матча за свою национальную команду и один забитый гол. Он сыграл два матча на чемпионате Европы-2016 и помог сборной Венгрии дойти до 1/8 финала под руководством