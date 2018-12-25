Халк заявил о желании вернуться в Бразилию

У меня есть желание вернуться в Бразилию, но в настоящее время реализовать этот вариант непросто. До окончания срока моего контракта с «Шанхаем» осталось еще два года, я счастлив в Китае", — сказал 32-летний Халк, которого цитирует fourfourtwo.com.