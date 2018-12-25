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10:12 (мск), источник: Р-Спорт

Халк заявил о желании вернуться в Бразилию

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Халк, в настоящее время выступающий за китайский клуб «Шанхай СИПГ», заявил о желании вернуться в Бразилию в будущем.

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Источник: Reuters

«Постоянно идут разговоры о моем возможном переходе в (бразильский) «Палмейрас» из-за моей привязанности к клубу.

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У меня есть желание вернуться в Бразилию, но в настоящее время реализовать этот вариант непросто. До окончания срока моего контракта с «Шанхаем» осталось еще два года, я счастлив в Китае", — сказал 32-летний Халк, которого цитирует fourfourtwo.com.

Халк с 2008 по 2012 год защищал цвета португальского «Порту», из которого перешел в «Зенит».

В составе «сине-бело-голубых» бразильский форвард стал чемпионом России и обладателем Кубка России.

Летом 2016 года «Шанхай» приобрел Халка у «Зенита», сумма трансфера, по данным СМИ, составила 55,8 миллиона евро плюс бонусы.

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