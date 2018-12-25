Халк заявил о желании вернуться в Бразилию
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Бывший нападающий
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Бывший нападающий
«Постоянно идут разговоры о моем возможном переходе в (бразильский) «Палмейрас»
У меня есть желание вернуться в Бразилию, но в настоящее время реализовать этот вариант непросто. До окончания срока моего контракта с «Шанхаем» осталось еще два года, я счастлив в Китае", — сказал 32-летний Халк, которого цитирует fourfourtwo.com.
Халк с 2008 по 2012 год защищал цвета португальского «Порту», из которого перешел в «Зенит».
В составе «сине-бело-голубых» бразильский форвард стал чемпионом России и обладателем Кубка России.
Летом 2016 года «Шанхай» приобрел Халка у «Зенита», сумма трансфера, по данным СМИ, составила 55,8 миллиона евро плюс бонусы.