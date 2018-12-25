Дефо получил медаль за победу в Кубке английской лиги спустя 10 лет

Источник: AP 2018

Как сообщается, руководство Английской футбольной лиги (EFL) исправило свою ошибку, узнав, что 36-летний форвард не получил памятный сувенир с их стороны вовремя.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

В 2008 году «Тоттенхэм» обыграл в финале Кубка лиги «Челси» со счетом 2:1 в дополнительное время, но Дефо не принимал участия в матче, поэтому, возможно, ему медаль изначально не досталась.

Дефо выступал за «Тоттенхэм» с 2004 по 2008 и с 2009 по 2014 годы, а за «Борнмут» играет с 2017 года.