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12:12 (мск), источник: Р-Спорт

Дефо получил медаль за победу в Кубке английской лиги спустя 10 лет

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Экс-футболист «Тоттенхэма» Джермейн Дефо, который в настоящее время выступает за «Борнмут», получил медаль за победу в Кубке английской лиги, которую он одержал в 2008 году со «шпорами», через 10 лет после триумфа, сообщает Би-би-си.

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Источник: AP 2018

Как сообщается, руководство Английской футбольной лиги (EFL) исправило свою ошибку, узнав, что 36-летний форвард не получил памятный сувенир с их стороны вовремя.

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В 2008 году «Тоттенхэм» обыграл в финале Кубка лиги «Челси» со счетом 2:1 в дополнительное время, но Дефо не принимал участия в матче, поэтому, возможно, ему медаль изначально не досталась.

Дефо выступал за «Тоттенхэм» с 2004 по 2008 и с 2009 по 2014 годы, а за «Борнмут» играет с 2017 года.

В активе форварда 57 матчей и 20 мячей за сборную Англии.

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