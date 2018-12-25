«Шахтер» продлил контракт с голкипером
Сегодня казахстанский голкипер Абылайхан Дуйсен поставил подпись под новым соглашением с карагандинским «Шахтером».
Сегодня казахстанский голкипер Абылайхан Дуйсен поставил подпись под новым соглашением с карагандинским «Шахтером».
Новый контракт ФК «Шахтер» с Дуйсеном будет действовать до окончания сезона 2019 года.
В минувшем сезоне Дуйсен за карагандинскую команду провел 7 матчей, отметился 2 желтыми карточками и пропустил 7 мячей.
Общее количество игрового времени составил 591 минуту.
SHAHTER.KZ