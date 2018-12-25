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13:30 (мск), источник: Sports.kz

«Шахтер» продлил контракт с голкипером

Сегодня казахстанский голкипер Абылайхан Дуйсен поставил подпись под новым соглашением с карагандинским «Шахтером».

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Новый контракт ФК «Шахтер» с Дуйсеном будет действовать до окончания сезона 2019 года.

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В минувшем сезоне Дуйсен за карагандинскую команду провел 7 матчей, отметился 2 желтыми карточками и пропустил 7 мячей.

Общее количество игрового времени составил 591 минуту.

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