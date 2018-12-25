«Опытные футболисты не приняли наставника». Белорусское СМИ — о работе нового тренера «Кайрата» в Бресте

30-летний специалист стал одним из самых молодых тренеров в истории Высшей лиги. Дебютировал Шпилевский феерично — «Динамо» на выезде разгромило «Гомель» 6:0. Но дальше молодого тренера ожидали сплошные разочарования. Опытные футболисты не приняли наставника — Милевский, Гаврилович и Лебедев покинули Брест. На этом фоне брестчане чуть было не проиграли в Кубке Беларуси скромному «Клецку». Неудивительно, что команду лихорадило и в еврокубках. После 0:4 в гостях от «Апполона» кредит доверия к Шпилевскому иссяк", — пишет СМИ.