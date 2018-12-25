Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.12
Фрозиноне
Милан
Футбол. Зарубежный
26.12
Фулхэм
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
26.12
Аталанта
Ювентус
Футбол. Зарубежный
26.12
Болонья
Лацио
Футбол. Зарубежный
26.12
Кальяри
Дженоа
Футбол. Зарубежный
26.12
Фиорентина
Парма
Все события
Фоторепортажи
15«ЦСКА, вперед», дабл-дабл Клайберна и 11 победа армейцев
11Матч России и Финляндии побил рекорд по посещаемости
13:32 (мск), источник: Sports.kz

«Опытные футболисты не приняли наставника». Белорусское СМИ — о работе нового тренера «Кайрата» в Бресте

Популярное в Беларуси издание «Трибуна» вспомнило время работы молодого тренера Алексея Шпилевского в брестском «Динамо».

Наверх
Источник: Sports.kz

«За четыре недели до старта в Лиге Европы клуб объявил о назначении Алексея Шпилевского.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

30-летний специалист стал одним из самых молодых тренеров в истории Высшей лиги. Дебютировал Шпилевский феерично — «Динамо» на выезде разгромило «Гомель» 6:0. Но дальше молодого тренера ожидали сплошные разочарования. Опытные футболисты не приняли наставника — Милевский, Гаврилович и Лебедев покинули Брест. На этом фоне брестчане чуть было не проиграли в Кубке Беларуси скромному «Клецку». Неудивительно, что команду лихорадило и в еврокубках. После 0:4 в гостях от «Апполона» кредит доверия к Шпилевскому иссяк", — пишет СМИ.

Напомним, в конце прошлого месяца Шпилевский принял алматинский «Кайрат».

Динамо Брс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Раскрыты новые подробности допингового скандала Поветкина перед боем с Уайл
«Эй, я видел этого парня по телеку!». Где известный бейсболист «спалил» Гол
СМИ: «Барселона» хочет включить Коутинью в сделку по Мбаппе
Свечников и еще 4 хоккеиста, которые не сыграют на молодежном ЧМ
Сборная РФ по футболу стала лауреатом премии «Серебряная лань»
Шипулин объяснил, почему завершил карьеру
СМИ: «Спартак» намерен приобрести форварда софийского ЦСКА
Названа стоимость проведения боя Мейвезера и Нурмагомедова
Тихонов — о решении Шипулина: За последнее время Антон обленился
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь