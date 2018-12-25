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13:35 (мск), источник: Sports.kz

Нынешний наставник «Тобола» стал главным разочарованием в Беларуси

Белорусский сайт «Трибуна» прокомментировал работу польского специалиста Марека Зуба в солигорском «Шахтере». Напомним, сейчас он является главным тренером костанайского «Тобола».

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«Утверждение Марека Зуба главным тренером «Шахтера» стало самым неудачным назначением в сезоне-2017.

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Польский специалист уступил первую строчку БАТЭ, вторую — минскому «Динамо». Но для руководства это не стало поводом что-то менять. В начале 2018-го «горняки» продолжили валиться. В четвертьфинале Кубка Беларуси умудрились проиграть «Днепру». Неудачным оказался и старт чемпионата: в трех турах было набрано всего одно очко. На этом терпение боссов «Шахтера» лопнуло — Зуб вместе со спортивным директором Дмитрием Хохловым покинули Солигорск", — написано в публикации.

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