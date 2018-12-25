Нынешний наставник «Тобола» стал главным разочарованием в Беларуси

Польский специалист уступил первую строчку БАТЭ, вторую — минскому «Динамо». Но для руководства это не стало поводом что-то менять. В начале 2018-го «горняки» продолжили валиться. В четвертьфинале Кубка Беларуси умудрились проиграть «Днепру». Неудачным оказался и старт чемпионата: в трех турах было набрано всего одно очко. На этом терпение боссов «Шахтера» лопнуло — Зуб вместе со спортивным директором Дмитрием Хохловым покинули Солигорск", — написано в публикации.