Нынешний наставник «Тобола» стал главным разочарованием в Беларуси
Белорусский сайт «Трибуна» прокомментировал работу польского специалиста Марека Зуба в солигорском «Шахтере». Напомним, сейчас он является главным тренером костанайского «Тобола».
Белорусский сайт «Трибуна» прокомментировал работу польского специалиста Марека Зуба в солигорском «Шахтере». Напомним, сейчас он является главным тренером костанайского «Тобола».
«Утверждение Марека Зуба главным тренером «Шахтера» стало самым неудачным назначением в сезоне-2017.
Польский специалист уступил первую строчку БАТЭ, вторую — минскому «Динамо». Но для руководства это не стало поводом