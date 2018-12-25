«Сампдория» продлила контракт с Квальяреллой до лета 2020 года

Источник: AP 2018

Как сообщается, 35-летний капитан команды пролонгировал соглашение с клубом до 30 июня 2020 года.

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Квальярелла провел за команду 149 матчей, забив в них 58 мячей.

Также он выступал за «Асколи», «Удинезе», «Наполи» и «Ювентус», с которым трижды выигрывал чемпионат страны (2012, 2013, 2014).