«Сампдория» продлила контракт с Квальяреллой до лета 2020 года
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Как сообщается, 35-летний капитан команды пролонгировал соглашение с клубом до 30 июня 2020 года.
Квальярелла провел за команду 149 матчей, забив в них 58 мячей.
Также он выступал за «Асколи», «Удинезе», «Наполи» и «Ювентус», с которым трижды выигрывал чемпионат страны (2012, 2013, 2014).
На счету Квальяреллы 25 матчей и 6 мячей за сборную Италии, в составе которой он выступал в 2007—2010 годах.