Трансфер Головина признали одним из худших во Франции

Источник: AP 2018

В материале издания отмечается, что Головин не оправдал ожиданий команды, и его трансфер признан провальным. Кроме хавбека, в список были включены Насер Шадли («Монако»), Маджид Уоррис («Нант»), Кевин Стротман, Неманья Радоньич, Дуе Чалета-Цар («Марсель»), Яннис Салибюр («Сент-Этьен»), Мизьян Маолида («Ницца»), Гансо («Амьен») и Мэтт Миязга («Нант»).

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После 18 туров Лиги 1 «Монако» занимает предпоследнее, 19-е место, набрав всего 13 очков. Головин провел десять матчей в составе монегасков и сделал одну голевую передачу. 17 декабря хавбек в матче против «Лиона» получил красную карточку и был дисквалифицирован на четыре встречи. Это удаление стало для него первым в карьере.