Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.12
Фрозиноне
Милан
Футбол. Зарубежный
26.12
Фулхэм
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
26.12
Аталанта
Ювентус
Футбол. Зарубежный
26.12
Болонья
Лацио
Футбол. Зарубежный
26.12
Кальяри
Дженоа
Футбол. Зарубежный
26.12
Фиорентина
Парма
Все события
Фоторепортажи
7Поражение «Сити», 5 мячей команды Сульшера и другие события выходных
13Артем Дзюба в роли Петра Первого
15:25 (мск), источник: Вести.Ru

Финансовый рекорд «Ливерпуля»: дороже, чем у «МанЮнайтед»

Лидер футбольного чемпионата английской премьер-лиги «Ливерпуль» вполне может лишить своих конкурентов из «Манчестер Юнайтед» финансового рекорда. Новый контракт «красных» с фирмой-экипировщиком может превзойти последнее достижение манкунианцев.

Наверх
Источник: Reuters

Спонсорское соглашение мерсисайдского клуба с компанией New Balance «потянет» на рекордные 80 млн фунтов стерлингов или 89 млн евро, сообщает британская Daily Mail. До этого времени самым крупным считалось соглашение «МЮ» с немецким Adidas на 75 млн фунтов или 83 млн евро.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Правда, чисто формально «Юнайтед» продолжает оставаться рекордсменом футбольной Англии в этом смысле, поскольку «Ливерпуль» пока только ведет переговоры по обновлению договора поставщиками клубной экипировки.

По состоянию на сегодня первая шестерка английских клубов с самыми крупными контрактами по экипировке такова: «Манчестер Юнайтед» — Adidas — 83 млн евро, «Челси» — Nike — 67 млн евро, «Ливерпуль» — New Balance — 50 млн евро, «Манчестер Сити» — Nike — 45,5 млн евро, «Арсенал» — Puma — 33 млн евро, «Тоттенхэм» — Nike — 33 млн евро.

Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Известного актера нашли на улице
Из-за промывания носа в голове больной завелись амебы, съевшие ее мозг
СМИ: «Барселона» хочет включить Коутинью в сделку по Мбаппе
Свечников и еще 4 хоккеиста, которые не сыграют на молодежном ЧМ
Трансфер Головина признали одним из худших во Франции
Шипулин объяснил, почему завершил карьеру
СМИ: «Спартак» намерен приобрести форварда софийского ЦСКА
Названа стоимость проведения боя Мейвезера и Нурмагомедова
Тихонов — о решении Шипулина: За последнее время Антон обленился
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь