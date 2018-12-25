Финансовый рекорд «Ливерпуля»: дороже, чем у «МанЮнайтед»

Источник: Reuters

Спонсорское соглашение мерсисайдского клуба с компанией New Balance «потянет» на рекордные 80 млн фунтов стерлингов или 89 млн евро, сообщает британская Daily Mail. До этого времени самым крупным считалось соглашение «МЮ» с немецким Adidas на 75 млн фунтов или 83 млн евро.

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Правда, чисто формально «Юнайтед» продолжает оставаться рекордсменом футбольной Англии в этом смысле, поскольку «Ливерпуль» пока только ведет переговоры по обновлению договора поставщиками клубной экипировки.