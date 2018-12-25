Финансовый рекорд «Ливерпуля»: дороже, чем у «МанЮнайтед»
Лидер футбольного чемпионата английской
Лидер футбольного чемпионата английской
Спонсорское соглашение мерсисайдского клуба с компанией New Balance «потянет» на рекордные 80 млн фунтов стерлингов или 89 млн евро, сообщает британская Daily Mail. До этого времени самым крупным считалось соглашение «МЮ» с немецким Adidas на 75 млн фунтов или 83 млн евро.
Правда, чисто формально «Юнайтед» продолжает оставаться рекордсменом футбольной Англии в этом смысле, поскольку «Ливерпуль» пока только ведет переговоры по обновлению договора поставщиками клубной экипировки.
По состоянию на сегодня первая шестерка английских клубов с самыми крупными контрактами по экипировке такова: «Манчестер Юнайтед» — Adidas — 83 млн евро, «Челси» — Nike — 67 млн евро, «Ливерпуль» — New Balance — 50 млн евро, «Манчестер Сити» — Nike — 45,5 млн евро, «Арсенал» — Puma — 33 млн евро, «Тоттенхэм» — Nike — 33 млн евро.