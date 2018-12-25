Мбаппе признан лучшим футболистом года во Франции по версии France Football

France Football признал 20-летнего форварда лучшим футболистом Франции в 2018 году. Об этом издание сообщило в «Твиттере».



Ранее Мбаппе занял четвёртое место в голосовании за «Золотой мяч» — самую престижную индивидуальную награду в футболе, которую также вручает France Football.



Минувшим летом на чемпионате мира, который проходил в России, Мбаппе в составе сборной Франции завоевал золотые медали — вторые в истории французской команды и первые с 1998 года. С «ПСЖ» форвард стал чемпионом страны и добрался до 1/8 финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. После 17 туров нынешнего розыгрыша первенства парижане возглавляют турнирную таблицу и опережают ближайшего преследователя на 13 очков.